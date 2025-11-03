Otomobil devi bir fabrikayı daha kapatıyor! Üretim sona eriyor

Otomobil sektöründe son yıllarda taşlar yerinde durmuyor. Elektrikli modeller ve SUV segmentin revaçta olduğu bu dönemlerde, eski köklü şirketlerden bazıları için işler yolunda gitmiyor. Çinli firmalar piyasaya yayılmadan önce Japon otomobiller tüketicinin gözdesiydi. Her ne kadar tüketici Japon modellere güvenmeye devam etse de, diğer Çinli markaların uygun fiyat stratejisi rekabette işleri kızıştırıyor.

Nissan da son yılların en çok darbe yiyen şirketlerinden biri. Japon otomobil devi ne yaparsa yapsın bir türlü düzelemezken, bugüne kadar birçok fabrikasını kapattı ve binlerce işçi çıkardı.

MERCEDES İLE ORTAK AÇILMIŞTI!

Carscoops’da yer alan habere göre Nissan, bir fabrikasını daha kapatmaya hazırlanırken, aynı zamanda bir aracın da üretimini durduruyor.

Japon merkezli otomobil devi, küresel yeniden yapılanma planın bir parçası olarak Meksika’daki bir üretim tesisini daha kapatma kararı aldı. Mercedes ile ortak girişim olarak 2017’de açılan COMPAS fabrikası, 2026 yılının Mayıs ayında tamamen faaliyetlerini durduracak.

KASIM AYINDA SONA ERECEK!

Nissan cephesinden yapılan açıklamaya göre markanın iki modeli olanInfiniti QX50 ve QX55 modellerinin üretimi Kasım ayında sona erecek. Fabrika, kapanış tarihine kadar yalnızca Mercedes GLB üretimine odaklanacak.

Öte yandan Nissan’ın bu kararı, satışlardaki düşüşle de orantılı. Zira 2025’in ilk dokuz ayında ABD’de QX50 satışları yüzde 36,6 gerileyerek 4.994 adette kaldı. QX55 ise yalnızca 1.931 adet satıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Nissan yetkilisi Brian Brockman, kararın şirketin daha önce duyurduğu Re:Nissan toparlanma planının bir parçası olduğunu belirtti.

Plan kapsamında Nissan, küresel üretim kapasitesini 3,5 milyon araçtan 2,5 milyona düşürmeyi ve fabrika kullanım oranlarını yüzde 100’e yaklaştırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda dünya genelinde yediye kadar fabrikanın kapatılması öngörülüyor.