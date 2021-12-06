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Otomobil kredisi faiz oranları, ödeme planları ve aylık taksitler! İşte banka banka hesaplama...

06.12.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası kredi faiz oranlarını indirmesinin ardından kamu bankaları indirime gitti. Vatandaş, otomobil kredilerinde de bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. İşte banka banka kredi faiz oranları…

Otomobil kredisi faiz oranları, ödeme planları ve aylık taksitler! İşte banka banka hesaplama...

Tüm dünyayı etkileyen çip krizi otomobillerdeki fiyatların artmasına neden oldu. Bunun üzerine bir de artan döviz kuru eklenince araç fiyatları aldı başını gitti. Artık kredi çekmeden araç alabilmek epey güç bir hale geldi. Biz bugün sizler için araç kredisi faiz oranlarını ve ödeme planlarını araştırdık. Araç almadan önce bu listeye mutlaka göz atın.

ARAÇ KREDİLERİNDEKİ SON DURUM

Pandemide en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomobil sektöründe fiyatlar aldı başını gitti. Sıfır araçlarda fiyatlar bir yana galerilerde otomobil bulmak da epey zorlaştı. Pek çok otomobil firması artık sipariş alıp 6 ay sonrasına teslim günü veriyor. Bu süreçte ikinci el fiyatları ise sıfır araçları geçti. Biz bugün sizler için araç kredisi veren bankaların faiz oranlarını ve ödeme planlarını araştırdık. 70 bin TL’lik bir kredi çekip 24 ayda ödemek istediğinizde toplamda ne kadar borcunuz olacağını hesapladık. Siz de bu oranlar üzerinden çekeceğiniz kredi miktarına göre hesaplama gerçekleştirebilirsiniz. İşte banka banka araç kredisi faiz oranları…

Banka Faiz Tahsis Ücreti Aylık Taksit Toplam Ödeme

Yapı Kredi %1,64 350,00 TL 3.687,57 TL 88.851,68 TL
ICBC Bank %1,67 350,00 TL 3.702,65 TL 89.213,60 TL
TEB %1,76 350,00 TL 3.748,10 TL 90.304,40 TL
Alternatif Bank %1,85 350,00 TL 3.793,85 TL 91.402,40 TL
QNB Finansbank %1,85 350,00 TL 3.793,85 TL 91.402,40 TL
Odeabank %1,98 350,00 TL 3.860,48 TL 93.001,52 TL
DenizBank %1,99 350,00 TL 3.865,63 TL 93.125,12 TL
Fibabanka %2,04 350,00 TL 3.891,45 TL 93.744,80 TL
Şekerbank %2,09 350,00 TL 3.917,36 TL 94.366,64 TL
HSBC %2,39 350,00 TL 4.074,77 TL 98.144,48 TL
VakıfBank %1,50 350,00 TL 3.617,66 TL 87.173,84 TL
ING %1,54 350,00 TL 3.637,56 TL 87.651,44 TL
Halkbank %1,58 350,00 TL 3.657,52 TL 88.130,48 TL
Ziraat Bankası %1,59 350,00 TL 3.662,52 TL 88.250,48 TL
Anadolubank %1,59 350,00 TL 3.662,52 TL 88.250,48 TL
Akbank %1,65 367,50 TL 3.692,60 TL 88.989,90 TL
İş Bankası %1,54 350,00 TL 3.637,56 TL 87.651,44 TL
Garanti BBVA %2,02 367,50 TL 3.881,11 TL 93.514,14 TL


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