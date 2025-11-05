FİNANS

Otomobil satışlarında tarihi rekor! Elektrikli otomobil satışları artış gösterdi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ekim döneminde yüzde 10'un üstünde artarak 1 milyon adet sınırını aştı. Ekim ayında ise toplam pazar yüzde 20 oranında büyüdü ve 120 bin adetlik büyüklüğe yaklaştı. Rakamlar, hem yılın ilk 10 aylık döneminde hem de Ekim ayında pazarın tüm zamanların en yüksek büyüklüğe ulaştığını gösteriyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Ekim 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,98 artarak 833 bin 382, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,23 yükselerek 210 bin 414 adet olarak gerçekleşti.

Satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı aynı dönemde yüzde 10,20 artarak 1 milyon 43 bin 796 oldu.

Ekimde ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 19,40 artarak 116 bin 149, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 19,87 artarak 90 bin 695 adet oldu. Hafif ticari araç satışları da ekimde yüzde 17,78 yükselerek 25 bin 454 olarak kayıtlara geçti.

Pazarın yüzde 82,8'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 465 bin 750 ile yüzde 55,9 pay, B segmenti otomobiller 220 bin 795 ile yüzde 26,5 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 62,2 pay ve 518 bin 550 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri yüzde 22,6 pay ve 188 bin 167 satış ile sedan, yüzde 14,2 pay ve 118 bin 711 satışla H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 393 bin 399 ile yüzde 47,2 pay, hibrit otomobil satışları 219 bin 729 ile yüzde 26,4 pay, elektrikli otomobil satışları 148 bin 304 ile yüzde 17,8 pay, dizel otomobil satışları 64 bin 801 ile yüzde 7,8 pay ve otogazlı otomobil satışları 7 bin 149 ile yüzde 0,9 pay aldı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI!

160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 96,8 artarak yüzde 13,6 paya, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 186,1 yükselerek yüzde 4,2 paya sahip oldu.

1400cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,8 azalarak yüzde 34,2 pay, 1400-1600cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 17,1 düşüşle yüzde 20,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 1,1 artarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 23,1 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 785 bin 559 ile satışların yüzde 94,3'ünü, manuel şanzımanlı otomobiller ise 47 bin 823 ile yüzde 5,7'sini oluşturdu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 74,7 pay ve 157 bin 243 ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken kamyonet gövde tipi yüzde 9,5 pay ve 20 bin 45 ile ikinci sırada yer aldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

