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Otomobilde en büyük sorun şimdi de krediler! Hem sıfır hem ikinci el: 3 ay içinde yüzde 12...

02.05.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobilde kurdan kaynaklı yüzde 3 ila 5 arasında zam yapılması gündemde. İkinci el araçlarda ise önümüzdeki 3 ay içinde yüzde 12’lik artış gündemde. Sektör temsilcileri ise fiyat artışı ile hala çözüme ulaşamamış ikinci eldeki kredi sorunu ve sıfır araç probleminin satışları zora sokacağına değinerek, “Bu iki problem çözülmedikçe hedeflerin üstüne çıkmak oldukça zor” dediler.

Otomobilde en büyük sorun şimdi de krediler! Hem sıfır hem ikinci el: 3 ay içinde yüzde 12...

Kurdaki artış, her ay değişen fiyat etiketi olarak piyasaya yansırken, imkânı olan tüketici fiyatların daha da artacağını öngörerek otomobil almaya devam ediyor. Uzun zamandır asıl problem ise araç sahibi olmak isteyenler için finansman tarafında yaşanıyor. Tüketici yüksek faiz ve düşük vadeyi kabul etse dahi bankaların kredi vermemesi tüketiciyi zora sokuyor. Kredi notu yüksek olanlara dahi kredi verilmediğini belirten sektör temsilcileri, sektörün mevcut durumda en büyük sorununun kredi olduğunun altını çiziyor.

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KREDİ SORUNU SATIŞ RAKAMLARINI ETKİLİYOR

Öte yandan devam eden sorunlara bir de kurun yukarı doğru seyri eklendiğinde ne gibi durumlar ile karşılaşılacağı da merak konusu. Kura bağlı fiyat artışının panik alım ve satışlar doğurması sebebiyle yıl sonu satış hedeflerinin etkilenmeyeceği öngörülüyor.

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'FİYAT DAHA DA ARTAR' DİYEN ŞİMDİDEN SATIN ALIYOR

Fiyatların sektörün yıl sonu hedefini etkileyip etkilemeyeceğine dair açıklamada bulunan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, "Tüketicide fiyatların artacağı endişesi hâkim olduğundan birçok tüketici, satıcının yarının fiyatlarını bugünden fiyatlamasına karşın otomobil satın almaya devam ediyor" dedi.

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Fakat asıl sıkıntının sıfır araçtaki arz sorunu ve ikinci el araç için kredi problemi olduğunu belirten Okan Erdem, "Bu iki problem aşılmadığı sürece satış hedeflerinin üstünde bir satış gerçekleştirmek oldukça zor. Bunlar aşılmadıkça otomobil gerçek tüketiciden ziyade yatırım amaçlı alım satım yapanların içinde dönmeye devam edecek" şeklinde konuştu.


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taşıt kredisi

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