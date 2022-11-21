Otomobilde matrah düzenlemesi geldi mi, ne zaman gelecek? Otomobilde ÖTV matrahı değişiyor: İşte araç fiyatlarına yansıyacak indirim!

ÖTV indirimine ilişkin açıklamaları yakından takip edilen azine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobil sektörü ile vatandaşları ilgilendiren matrah düzenlemesine yönelik çalışmaların detaylarını aktardı. Otomobiller için en son ÖTV değişikliği yılbaşında yapılmıştı. Otomobilde matrah düzenlemesinin ne zaman geleceği merak konusu olurken, araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. İşte otomobilde matrah düzenlemesi hakkında detaylar...

OTOMOBİLDE MATRAH DÜZENLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Otomobilde matrah düzenlemesinin ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği gelişmeyi duyurdu.

Otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, uygulamanın 1 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini ifade etti.

ÖTV MATRAHI SONRASI ARAÇ FİYATLARINA YANSIYACAK İNDİRİM

Otomobilde matrah düzenlemesinin, sıfır otomobil fiyatlarını nasıl etkileyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı matrah (vergisiz fiyat) düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak fakat matrah genişletilerek, bazı otomobillerden daha az ÖTV alınacak.

Otomobilde matrah düzenlemesine ilişkin sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bazı araçlarda 50 bin TL ila 100 bin TL arasında düşüş yaşanması ön görülüyor.



