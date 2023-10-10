Otomobilde yeni kredi kampanyası: Bankada 5, bayide 0! ‘Birkaç ay sonra daha da…’

Son aylarda, birçok alanda olduğu gibi otomotiv sektöründe de durgunluk yaşanmaya başladı. Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında alınan çeşitli ekonomik tedbirler, kısıtlama kararlarıyla birlikte sıfır araba satışlarında önemli bir düşüş yaratı. Otomobil bayileri, yıl sonuna yaklaşırken yeni kredi kampanyası başlattı.

0.99’DAN BAŞLAYAN KREDİ İMKANI

Konuyla ilgili Milliyet’e açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, “Sıfır araçta bollaşma, banka kredilerinin sıkılaştırılması gibi bazı sebepler neticesinde otomotiv piyasasında talep düşmüş durumda. Düşük talep, artan stok ve yıl sonunun yaklaşmasının da etkisiyle markalar takas desteği, uygun oranlı kredi imkanı veya yüzde 15’e varan indirimler gibi cazip kampanyalar sunmaya başladı” dedi.

Banka kredi faiz oranlarının yüzde 5’lere yaklaştığının altını çizen Ertemel, “Tüketici açısından en cazip olan kampanyalardan bir tanesi de krediler. Banka faiz oranlarının 3 ila 5 arası değişkenlik gösterdiği ve krediye erişimin oldukça güç olduğu mevcut piyasa koşullarında markalar, kendi bünyelerinde 0.99’dan başlayan ve marka/ modele göre değişen oldukça düşük oranlarla kredi imkanı sunuyor” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 0 FAİZ İLE YENİ KAMPANYA

“Son olarak bir marka yeni kampanyasını açıklayarak, yüzde 0 faizli finans desteği sunacağını açıkladı” diyen Ertemel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu noktadaki en önemli hususlardan bir tanesi kampanya ayrıntıları. Verilen bu finansman destekleri belli bir tutara kadar ve çoğunlukla 12 ay vadeli sunulduğu için detaylarının iyi araştırılması önemlidir. Ayrıca bazı markalarda, sunulan indirimlerle finansman desteği birleştirmediğinden, kredili alımlarda fiyat indirimi uygulanmamaktadır.”

EKİM’DE EK İNDİRİM

Yazın son aylarında başlayan kampanyaların avantajlı koşullarının Eylül ayında arttığını, Ekim ayında ise kampanyalara ek önemli indirimler de sunulmaya başlandığını vurgulayan Ertemel, “Genel olarak finansman, takas ve indirim noktasında avantajlı kampanyalar sunuluyor. Halihazırda fiyatlar düştüğü ve avantajlı oranlar sunulduğu için, önümüzdeki aylarda seyrin bu anlamda sabit devam edeceği düşüncesindeyiz” diye konuştu.

STOKU FAZLA OLAN ARAÇLAR DAHA AVANTAJLI

Ertemel açıklamasının devamında, “Öte yandan 2023 Aralık ve 2024’ün ilk aylarında kampanya uygulanmayan modeller için bazı fırsatlar sunulabilir ya da stoku yüksek araçlarda kampanyalar biraz daha cazip hale gelebilir. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız, ihtiyaçları ve bütçelerine göre süreci değerlendirerek karar verebilirler” şeklinde değerlendirmede bulundu.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemleri anımsatan Ertemel, “İkinci el otomobil fiyatları sıfır araç fiyatından referans alınarak belirleniyor. Geçtiğimiz dönemde ikinci el otomobilin sıfır fiyatından yüksek olduğu piyasa koşulları yaşadık. Ticaret Bakanlığımızın aldığı önlemler ve sıfır araçta yaşanan bollaşma sebebiyle sıfır ve ikinci el otomobil arasındaki fiyat makası tekrar tahsis edilmeye başladı. Dolayısı ile ikinci el otomobil fiyatlarında da gerileme var. Önümüzdeki süreçte fiyatların bir miktar daha düşebilir. Şu an için krediye erişimde yaşanan zorluklar sebebiyle otomobile talep oldukça azalmış durumda. Birkaç ay sonra, krediye erişim rahatladığı takdirde piyasamız tekrar hareketlenmeye başlayacaktır” dedi.



