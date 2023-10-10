FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Otomobilde yeni kredi kampanyası: Bankada 5, bayide 0! ‘Birkaç ay sonra daha da…’

Otomobilde yeni kredi kampanyası: Bankada 5, bayide 0! ‘Birkaç ay sonra daha da…’

10.10.2023 08:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatları için yapılan fahiş artışlar yerini indirim ve kampanyalara bıraktı. Geçtiğimiz ay yapılan kampanyalara bu ay ek önemli indirimler de sunulmaya başlandı. Banka kredi faiz oranları yüzde 5’e dayanırken, markalar 0.99’dan başlayan imkanlarla yeni kredi kampanyası başlattı. Hatta bir marka ise faizleri yüzde 0’da tuttu. İşte otomobil piyasasında yaşanan son gelişmeler ve haberin detayları…

Otomobilde yeni kredi kampanyası: Bankada 5, bayide 0! ‘Birkaç ay sonra daha da…’

Son aylarda, birçok alanda olduğu gibi otomotiv sektöründe de durgunluk yaşanmaya başladı. Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında alınan çeşitli ekonomik tedbirler, kısıtlama kararlarıyla birlikte sıfır araba satışlarında önemli bir düşüş yaratı. Otomobil bayileri, yıl sonuna yaklaşırken yeni kredi kampanyası başlattı.

0.99’DAN BAŞLAYAN KREDİ İMKANI

Konuyla ilgili Milliyet’e açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, “Sıfır araçta bollaşma, banka kredilerinin sıkılaştırılması gibi bazı sebepler neticesinde otomotiv piyasasında talep düşmüş durumda. Düşük talep, artan stok ve yıl sonunun yaklaşmasının da etkisiyle markalar takas desteği, uygun oranlı kredi imkanı veya yüzde 15’e varan indirimler gibi cazip kampanyalar sunmaya başladı” dedi.

OTOMOBİL TRAFİK (26)

Banka kredi faiz oranlarının yüzde 5’lere yaklaştığının altını çizen Ertemel, “Tüketici açısından en cazip olan kampanyalardan bir tanesi de krediler. Banka faiz oranlarının 3 ila 5 arası değişkenlik gösterdiği ve krediye erişimin oldukça güç olduğu mevcut piyasa koşullarında markalar, kendi bünyelerinde 0.99’dan başlayan ve marka/ modele göre değişen oldukça düşük oranlarla kredi imkanı sunuyor” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 0 FAİZ İLE YENİ KAMPANYA

“Son olarak bir marka yeni kampanyasını açıklayarak, yüzde 0 faizli finans desteği sunacağını açıkladı” diyen Ertemel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu noktadaki en önemli hususlardan bir tanesi kampanya ayrıntıları. Verilen bu finansman destekleri belli bir tutara kadar ve çoğunlukla 12 ay vadeli sunulduğu için detaylarının iyi araştırılması önemlidir. Ayrıca bazı markalarda, sunulan indirimlerle finansman desteği birleştirmediğinden, kredili alımlarda fiyat indirimi uygulanmamaktadır.”

OTOMOBİL TRAFİK (40)

EKİM’DE EK İNDİRİM

Yazın son aylarında başlayan kampanyaların avantajlı koşullarının Eylül ayında arttığını, Ekim ayında ise kampanyalara ek önemli indirimler de sunulmaya başlandığını vurgulayan Ertemel, “Genel olarak finansman, takas ve indirim noktasında avantajlı kampanyalar sunuluyor. Halihazırda fiyatlar düştüğü ve avantajlı oranlar sunulduğu için, önümüzdeki aylarda seyrin bu anlamda sabit devam edeceği düşüncesindeyiz” diye konuştu.

STOKU FAZLA OLAN ARAÇLAR DAHA AVANTAJLI

Ertemel açıklamasının devamında, “Öte yandan 2023 Aralık ve 2024’ün ilk aylarında kampanya uygulanmayan modeller için bazı fırsatlar sunulabilir ya da stoku yüksek araçlarda kampanyalar biraz daha cazip hale gelebilir. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız, ihtiyaçları ve bütçelerine göre süreci değerlendirerek karar verebilirler” şeklinde değerlendirmede bulundu.

OTOMOBİL TRAFİK (39)

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemleri anımsatan Ertemel, “İkinci el otomobil fiyatları sıfır araç fiyatından referans alınarak belirleniyor. Geçtiğimiz dönemde ikinci el otomobilin sıfır fiyatından yüksek olduğu piyasa koşulları yaşadık. Ticaret Bakanlığımızın aldığı önlemler ve sıfır araçta yaşanan bollaşma sebebiyle sıfır ve ikinci el otomobil arasındaki fiyat makası tekrar tahsis edilmeye başladı. Dolayısı ile ikinci el otomobil fiyatlarında da gerileme var. Önümüzdeki süreçte fiyatların bir miktar daha düşebilir. Şu an için krediye erişimde yaşanan zorluklar sebebiyle otomobile talep oldukça azalmış durumda. Birkaç ay sonra, krediye erişim rahatladığı takdirde piyasamız tekrar hareketlenmeye başlayacaktır” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Konut satışında yeni dönem! 1 Kasım'da başlıyor, artık...Konut satışında yeni dönem! 1 Kasım'da başlıyor, artık...
Ek MTV’den sonra bir hamle daha! Vergi zamlarının süresi öne çekildiEk MTV’den sonra bir hamle daha! Vergi zamlarının süresi öne çekildi
Anahtar Kelimeler:
Otomobil taşıt kredisi

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.