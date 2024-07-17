FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Otomobiller gümrükte takıldı! Onlarcası var: 72,4 milyon lira değerinde

Otomobiller gümrükte takıldı! Onlarcası var: 72,4 milyon lira değerinde

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
17.07.2024 09:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, usulsüz işlemlerle yurda sokulmak istenen 87 adet araç ele geçirdi. Araçların piyasa değerinin yaklaşık 72 milyon 425 bin lira olduğu belirtildi.

Otomobiller gümrükte takıldı! Onlarcası var: 72,4 milyon lira değerinde

Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Mersin ve Edirne'de iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Mersin'de Kaçakçılık ve İstihbarat Birimleri'nin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde farklı eşya olarak beyan edilen 72 adet elektrikli araç yapılan operasyonla yakalandı.

Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen ve akabinde yurt içinde parçalanarak, şase ve plakası değiştirilip kullanıma sokulmak istenen 15 araç tespit edildi.

TOPLAM DEĞERİ 72 MİLYON 425 BİN LİRA

Ekipler tarafından yapılan tespitler ışığında, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenen, piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin Türk lirası olan 87 araç ele geçirilmiş oldu. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda değişmediİngiltere'de yıllık enflasyon haziranda değişmedi
Anahtar Kelimeler:
gümrük
En Çok Okunan Haberler
İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

En düşük emekli maaşının açıklanma anına muhabirin sorusu damga vurdu!

En düşük emekli maaşının açıklanma anına muhabirin sorusu damga vurdu!

Altın fiyatları uçuşta, rekora koşuyor! Altın yatırımcıları dikkat: Uzmandan tuzak uyarısı!

Altın fiyatları uçuşta, rekora koşuyor! Altın yatırımcıları dikkat: Uzmandan tuzak uyarısı!

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.