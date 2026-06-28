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Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

Yapay zekadan beklediği verimi alamayan Ford, kalite sorunlarını azaltmak ve geri çağırmaları önlemek için deneyimli mühendislerini geri çağırdı.

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı
Aleyna Türkmen

Otomotiv üreticisi Ford, yapay zekanın deneyimli mühendislerin yerini dolduramayacağını kabul ederek dikkat çeken bir adım attı. Şirket, kalite standartlarını yükseltmek ve geri çağırma maliyetlerini azaltmak amacıyla daha önce ayrılan yüzlerce tecrübeli mühendisi yeniden kadrosuna kattı.

Neowin'de yer alan habere göre Ford, son üç yılda yaklaşık 350 deneyimli mühendisi yeniden işe aldı. Bu mühendisler, genç çalışanlara rehberlik etmenin yanı sıra beklentileri karşılamayan teşhis sistemleri ve yapay zeka tabanlı mühendislik araçlarının yeniden yapılandırılmasında görev alıyor.

DENEYİMİN YERİNİ YAPAY ZEKA DOLDURAMADI

Ford Araç Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı Charles Poon, şirket yönetiminin uzun yıllara dayanan ürün geliştirme tecrübesine sahip mühendislerin bilgi birikimini yeterince değerlendiremediğini söyledi.

Poon, deneyimli çalışanların yerine yapay zekaya güvenmenin önemli bir hata olduğunu belirterek, yapay zekanın güçlü bir araç olmasına rağmen yalnızca beslendiği veriler kadar başarılı olabildiğini ifade etti.

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı 1

YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ YENİDEN PROGRAMLANIYOR

Yeniden göreve başlayan mühendisler, üretim sürecinde ortaya çıkabilecek sorunları önceden tespit edebilmek amacıyla otomatik mühendislik yazılımları ve yapay zeka sistemlerini yeniden programlıyor. Ayrıca düzenli teknik toplantılar gerçekleştirerek araçlarda yaşanabilecek olası arızaların üretim öncesinde belirlenmesine katkı sağlıyor.

Bu çalışmalar sayesinde parçalar fabrikaya ulaşmadan önce riskli noktalar tespit ediliyor. Ford, büyük geri çağırmaların önüne geçerek bu yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf sağlamayı hedefliyor.

KALİTE SIRALAMASINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Ford'un kalite performansındaki değişim de bu stratejinin etkisini ortaya koydu. Geçen yıl gerçekleştirilen JD Power Kalite Araştırması'nda ana akım otomobil markaları arasında 10. sırada yer alan şirket, sektör ortalamasının altında kalmıştı.

Bu yıl ise Ford, aynı araştırmada ana akım markalar arasında ilk sıraya yükselerek Toyota ve Honda gibi rakiplerini geride bıraktı. Şirket yönetimi, bu başarıda yeniden göreve dönen deneyimli mühendislerin önemli rol oynadığını vurguladı.

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı 2

SADECE FORD DEĞİL

Ford'un yaşadığı deneyim, yapay zekanın insan uzmanlığının yerini tamamen alamadığına ilişkin tek örnek değil. Careerminds tarafından yapay zeka nedeniyle işten çıkarma yapan şirketler üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, firmaların yüzde 35,6'sının işten çıkardıkları çalışanların yarısından fazlasını yeniden işe aldığı belirlendi. Araştırmaya göre şirketlerin yüzde 32,7'si ise eski çalışanlarının yüzde 25 ila 50'sini yeniden kadroya almak zorunda kaldı.

Benzer bir süreç finans teknolojisi şirketi Klarna'da da yaşandı. Şirketin CEO'su Sebastian Siemiatkowski, 2024 yılında geliştirilen yapay zeka destekli sohbet botlarının yaklaşık 700 tam zamanlı müşteri temsilcisinin görevini üstlendiğini açıklamış ve bunun ardından işe alımlar durdurularak yüzlerce pozisyon kaldırılmıştı.

Ancak 2025'in ortalarından itibaren müşteri memnuniyetindeki gerileme nedeniyle Klarna yeniden insan müşteri temsilcileri istihdam etmeye başladı. Şirketin deneyimi, yapay zekanın basit işlemlerde başarılı olmasına karşın karmaşık ve hassas müşteri taleplerinde insan desteğinin önemini koruduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Mühendis Ford yapay zeka işten çıkarma otomotiv
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