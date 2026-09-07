FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Otomotiv ihracatı ağustosta 2,8 milyar dolara yaklaştı

Türkiye otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Otomotiv, ağustos ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörü olurken, yılın ilk 8 ayında sektörün toplam ihracatı 27,2 milyar doları aştı.

Otomotiv ihracatı ağustosta 2,8 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin toplam ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükselirken, otomotiv endüstrisi 2 milyar 791 milyon dolarlık ihracatla sektörler arasında ilk sırada yer aldı. Otomotivin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 11,9 oldu.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ İLK SIRADA

Ağustos ayında otomotiv ihracatında en büyük ürün grubu tedarik endüstrisi oldu. Bu alanda 1 milyar 208 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Yılın ocak-ağustos döneminde tedarik endüstrisinin ihracatı 10 milyar 677 milyon dolara ulaşırken, toplam otomotiv ihracatı içerisindeki payı yüzde 39,2 olarak gerçekleşti.

Ağustosta binek otomobiller 626 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 521 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs grubu 189 milyon dolar ve çekiciler 184 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Otomotiv ihracatı ağustosta 2,8 milyar dolara yaklaştı 1

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Otomotiv sektörünün ağustos ayındaki en önemli ihracat pazarı Almanya oldu. Almanya'ya 489 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapılırken, Birleşik Krallık 305 milyon dolarla ikinci, Fransa ise 288 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Ülke grupları bazında ise Avrupa Birliği ülkeleri otomotiv ihracatındaki ağırlığını korudu. Ağustos ayında AB ülkelerine gerçekleştirilen otomotiv ihracatı 1 milyar 942 milyon dolar olurken, bu ülkelerin toplam otomotiv ihracatındaki payı yüzde 70 olarak kaydedildi.

Yılın ilk 8 ayında da Avrupa Birliği ülkeleri otomotiv sektörünün en önemli pazarı olmayı sürdürdü. Bu dönemde AB ülkelerine gerçekleştirilen otomotiv ihracatı 20 milyar 60 milyon dolara ulaştı ve toplam otomotiv ihracatının yüzde 74'ünü oluşturdu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yazın dibi görmüştü! Fiyatı yeniden 40 liraya yükseldiYazın dibi görmüştü! Fiyatı yeniden 40 liraya yükseldi
Türkiye'nin ulaşımı en zor ilçelerinden! 13 km'lik tünel geliyorTürkiye'nin ulaşımı en zor ilçelerinden! 13 km'lik tünel geliyor

Anahtar Kelimeler:
İhracat otomotiv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanı elini makineye kaptırarak yaralandı

Belediye başkanı elini makineye kaptırarak yaralandı

Toplantıyı balistik füzeyle vurdular! Saniye saniye kaydettiler

Toplantıyı balistik füzeyle vurdular! Saniye saniye kaydettiler

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Düğünlerde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapandı

Düğünlerde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.