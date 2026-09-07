KOBİ'lere 75 milyon TL'ye kadar kredi! Bakan Kacır duyurdu, tarih belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB tarafından uygulanan Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında işletmelere yönelik yeni desteklerin detaylarını açıkladı. Program çerçevesinde işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkânı sunulurken, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve KGF kefaleti de sağlanacak.

Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek paketinin KOBİ'lerin yüksek katma değerli üretime yönelmesine, uluslararası pazarlardaki konumlarını güçlendirmesine ve sürdürülebilir büyüme sağlamasına katkı sunacağını belirtti.



75 MİLYON LİRAYA KADAR KREDİ DESTEĞİ

"Üreten, ihracat yapan ve dünyayla rekabet eden güçlü KOBİ'ler, güçlü Türkiye'nin temelidir" ifadelerini kullanan Kacır, Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında işletmelerin üretim ve ihracat kapasitesini geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kacır, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi: "KOSGEB eliyle yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile işletmelerimizin yüksek katma değerli üretim yapmalarını, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmalarını ve sürdürülebilir büyümelerini destekliyoruz. 75 milyon liraya kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve KGF kefaleti desteği sağlayacağız."

Programa kimlerin başvurabileceğine ilişkin de bilgi veren Kacır, hızlı büyüyen ve ihracatını artıran işletmelerin yanı sıra Ar-Ge yatırımlarını artıran KOBİ'lerin de destek kapsamına alınacağını bildirdi. Ayrıca yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren orta ölçekli işletmeler, HAMLE Programı kapsamındaki öncelikli ürünler listesindeki ürünlere yönelik faaliyet yürüten işletmeler ve Turcorn 100 Programı kapsamındaki işletmeler de başvuru yapabilecek.



3 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN SAĞLANDI

Kacır, Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nın 2025 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Program kapsamında bugüne kadar KOBİ'lerin toplam 3 milyar lira finansmana erişiminin sağlandığını belirten Kacır, şimdi daha fazla işletmenin küresel başarı hikâyelerine dahil olmasını istediklerini ifade etti.

Bakan Kacır, "Şimdi daha fazla işletmemizi küresel başarı hikâyelerine ortak olmaya davet ediyoruz" sözleriyle KOBİ'lere programa katılım çağrısında bulundu.



SON BAŞVURU TARİHİ 30 EYLÜL

Destek programından yararlanmak isteyen işletmeler başvurularını KOSGEB'in internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular için son tarih ise 30 Eylül olarak açıklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır