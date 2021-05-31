Otoyol, köprü ve kaçak geçiş cezaları silinecek mi? Trafik cezaları silinecek mi?

AK Parti’nin meclise sunduğu yapılandırma paketi, ‘Otoyol, köprü ve kaçak geçiş cezaları silinecek mi?’ sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Alınan bilgilere göre, bu yasa istisnai bir durum barındırıyor ve trafik, otoyol, köprü ve kaçak geçiş cezaları olanlara daha fazla kolaylık sağlıyor.
Ak Parti tarafından meclise sunulan 15 maddelik yeni af paketi borçların kapatılması için önemli bir fırsat sunuyor.
Kısa süre içinde çıkması beklenen yasada, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, ÖTV, MTV, öğrenim kredisi ve idari para cezaları dahil olmak üzere vatandaşın devlete olan borçlarında yapılandırmaya gidilecek.
Bununla birlikte, yasada otoyol, köprü ve kaçak geçiş cezaları gibi idari para cezalarıyla ilgili detaylar da bulunuyor.
Normal şartlarda prim ve vergi borçlarının ceza ve faizi silindikten sonra enflasyon farkı anaparaya ekleniyor. Peşin ödeme durumlarında ise enflasyon farkının %90’ı siliniyor. Yani anaparada indirim söz konusu değil.
Posta'da yer alan habere göre yeni yapılandırma paketinde kaçak geçiş ve trafik gibi idari para cezalarında istisnai bir durum söz konusu.
30 Nisan 2021 tarihi de dahil olmak üzere, öncesindeki döneme dair ödenmediği için katlanan ya da EDS yoluyla kesilip geç bildirildiği için yükselen trafik cezalarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, ödemeyi peşin yaparsa, cezanın anaparasında % 25 indirim yapılacak.
Günümüzde de kesilen trafik cezasının 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 indirim yapılıyor. Yeni düzenleme ile trafik borcu olanlara böyle ciddi bir kolaylık sağlanmış oluyor.
Köprü ve otoyollarda kaçak geçiş yapanlara, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait ücretin dört katı idari para cezası uygulanıyor. Bu geçiş ücretinin 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda ise ceza uygulanmıyor. Kaçak geçiş cezası bulunanlar hayata geçirilecek yapılandırma ile bu dört katlık cezayı ödemekten kurtulacak. Peşin ödemede enflasyon farkının %90’ı da silinecek.
Yasanın çıkmasının ardından vatandaşlar yapılandırma başvurularını 31 Ağustos 2021 tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Başvurunun yapılmasının ardından ilk taksitin son ödeme tarihi olan 30 Eylül’e kadar trafik ve kaçak geçiş cezalarını peşin ödeyenler anaparada %25’lik indirim alacak.
Diğer yandan, ilk taksiti eylül ayı içinde ödeyen, kalan borcun tamamını 2. taksit süresinde ödeyene de anapara üzerinden %12.5 indirim yapılacak. Bu sayede her ay sonunda gecikmeye girdiği için %5 oranında faiz eklenen trafik cezalarından daha az bir ödemeyle kurtulmak mümkün olacak.
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