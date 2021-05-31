Otoyol, köprü ve kaçak geçiş cezaları silinecek mi? Trafik cezaları silinecek mi?

AK Parti’nin meclise sunduğu yapılandırma paketi, ‘Otoyol, köprü ve kaçak geçiş cezaları silinecek mi?’ sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Alınan bilgilere göre, bu yasa istisnai bir durum barındırıyor ve trafik, otoyol, köprü ve kaçak geçiş cezaları olanlara daha fazla kolaylık sağlıyor.

OTOYOL, KÖPRÜ VE KAÇAK GEÇİŞ CEZALARI SİLİNECEK Mİ?

Ak Parti tarafından meclise sunulan 15 maddelik yeni af paketi borçların kapatılması için önemli bir fırsat sunuyor.

Kısa süre içinde çıkması beklenen yasada, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, ÖTV, MTV, öğrenim kredisi ve idari para cezaları dahil olmak üzere vatandaşın devlete olan borçlarında yapılandırmaya gidilecek.

Bununla birlikte, yasada otoyol, köprü ve kaçak geçiş cezaları gibi idari para cezalarıyla ilgili detaylar da bulunuyor.

Normal şartlarda prim ve vergi borçlarının ceza ve faizi silindikten sonra enflasyon farkı anaparaya ekleniyor. Peşin ödeme durumlarında ise enflasyon farkının %90’ı siliniyor. Yani anaparada indirim söz konusu değil.

Posta'da yer alan habere göre yeni yapılandırma paketinde kaçak geçiş ve trafik gibi idari para cezalarında istisnai bir durum söz konusu.