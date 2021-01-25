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ÖTV araç indirimi 2021 son durum... 2021'de arabalara ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el ve sıfır arabalara ÖTV indirimi çalışması mı var?

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2021 08:44 | Son Güncelleme

2020 yılı enflasyonunun belirlenmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 yılı yıl sonu beklenti anketini de açıkladı. Bu süreçte 2021'de ÖTV indirimi gelecek mi sorusu gündem oldu. İkinci el ya da sıfır araç almak isteyen vatandaşlar 2021 yılında da araçlara ÖTV indiriminin gelmesini bekliyor. Peki ÖTV indirimi son durum nedir, ÖTV indirimi çalışmaları var mı?

ÖTV araç indirimi 2021 son durum... 2021'de arabalara ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el ve sıfır arabalara ÖTV indirimi çalışması mı var?

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ikinci el ya da sıfır araba almak isteyen vatandaşlar 2021'de ÖTV indirimi gelecek mi sorusuna cevap aramaya başladı. 2020 yılı enflasyon verilerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılının yıl sonu enflasyon beklenti anketini yayınladı. Reel sektör ve finansal sektörde yer alan 63 kişinin katılımıyla gerçekleşen enflasyon anketi sonrası; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) araç indirimi gelir mi sorusu gündem oldu. Bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre, 2021 yılında ÖTV indirimi için çalışmalar başladı.
İşte 2021 ÖTV indirimi son durum ve diğer detaylar...

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2021 ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tanımlarsak eğer, belirli bir ürün ve mallar üzerinden oransal veya maktu olarak alınan bir harcama vergisi olarak belirtebiliriz. Bu vergi satın alınan birçok üründen alınıyor. Geçtiğimiz yıl araç alacak vatandaşlar ÖTV indirimi beklenirken ÖTV zammı kararı alınmıştı. 2021 yılında vatandaşların beklentisi ÖTV indirimi gelmesi yönünde. Peki hükumetin 2021 yılı ÖTV indirimi olacak mı?

Bazı basın kuruluşlarında yer alan bilgiye göre hükumetin ÖTV indirimi ile ilgili bazı çalışmaları yer alıyor. Bu iddiaya göre ÖTV indiriminden faydalanmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor.

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"ARAÇLARA ÖTV İNDİRİMİ ALMA ŞARTI"

Aracı belirli bir süre satmama taahhüdü vermeleri halinde kademeli ÖTV indirimi imkanı sunacak. Örnek verecek olursak; 6 yıl aracını satmayacak olan kişiye daha fazla ÖTV indirimi yapılırken, aldığı aracı 2 yıl satmayan kişiye daha az ÖTV indirimi yapılacak. 2021 ÖTV indirimi taahhüdü vermeyen kişilere ise güncel ÖTV oranları uygulanacak. Bu yöntemle hükumetin gerçekten araç ihtiyacı olan kişilere ÖTV indirimi yapması hedefleniyor. İlgili taahhüdü imzalayan ama satın aldığı aracı erkenden satmak isteyen araç sahiplerine ise uygulanacak ceza ile ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.

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