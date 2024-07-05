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ÖTV artışından sonra peş peşe açıklanıyor! Bir sigara grubuna daha zam! 4 lira daha arttı, en ucuz ve en pahalı sigara...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.07.2024 10:06
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da Yİ-ÜFE verilerini açıklamasının ardından ÖTV zammı da kesinleşti. Benzin, motorin ve otogazda tabelalar değişti, alkol ve sigara markaları da peş peşe zamlarını açıkladı. Bir sigara grubuna daha bugünden geçerli olmak üzere 4 TL'lik zam geldi.

ÖTV artışından sonra peş peşe açıklanıyor! Bir sigara grubuna daha zam! 4 lira daha arttı, en ucuz ve en pahalı sigara...

Türkiye İstatistik Kurumu, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıkladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) haziranda yıllık yüzde 50,09 aylık yüzde 1,38 arttı. Zamlarda etkili olan 6 aylık ÜFE ise yüzde 19,49 oldu. ÖTV maktu tutarlarına yaklaşık yüzde 19.49 zam oranı netleşti. ÖTV zammı akaryakıt, alkol ve sigara fiyatlarına da yansıdı. Bir sigara grubuna daha zam geldi. Grubun en ucuz sigara fiyatı 66 lira oldu.

Bugünden itibaren geçerli zamlı tarifede grubun en pahalı sigarası 73 liradan satışa sunuldu.

Express


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Anahtar Kelimeler:
sigara ÖTV Zam
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