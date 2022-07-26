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ÖTV İNDİRİMİ 2022! ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobil fiyatları düşecek mi, araçlarda ÖTV indirimi olacak mı?

26.07.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni ÖTV düzenlemesi ile otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobil fiyatları düşecek mi, araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı...

ÖTV İNDİRİMİ 2022! ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobil fiyatları düşecek mi, araçlarda ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobil ile ikinci el araç fiyatlarının artması nedeniyle çok sayıda vatandaş yeni ÖTV düzenlemesine ilişkin araştırma yapıyor. Birçok kişi arama motorlarında "Sıfır otomobil fiyatları düşecek mi?", "Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

ÖTV indirimi gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu yaptığı açıklamada ÖTV konusunda en güncel bilgiye Maliye Bakanlığı'nın sahip olduğunu belirtip artan talep ve Türkiye'nin mali bilançosu sebebiyle ÖTV indiriminin rasyonel olmayacağını ifade etti.

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Talep düşünce konunun değerlendirilebileceğini söyleyen Eroldu bunun kişisel fikri olduğunu belirtti.

ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Öte yandan Resmi Gazete'nin 26 Temmuz 2022 Salı günkü sayısında yayımlanan ÖTV sayılı liste uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, tebliğin III. bölümünden yer alan "vergi oranı ve yetki" başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, maddedeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi ve ÖTV sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.


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