ÖTV indirimi ikinci el otomobillere gelir mi? İkinci el Otomobillerde vergi indirimi olacak mı? Fiyatlar resmen uçtu, gören geri gitti!

Sıfır ve ikinci el Otomobillerde ÖTV vergisi indirimi otomobil piyasasında artan fiyatlar nedeniyle yaşanan durgunluğu iyice körükledi. Bilindiği üzere Özel Tüketim Vergisi matrahı yükseltilere 8-9 modelin daha düşük vergi oranlarından satışa sunulması bekleniyor. Söz konusu değişiklik ile birlikte bazı araç modellerinin Özel Türketim Vergisinin yüzde 50'ye kadar düşeceği düşünülüyor. Peki, ÖTV indirimi ikinci el otomobillere gelir mi? İkinci el otomobillerde ÖTV beklentisi ve detaylar haberimizde...

ÖTV İNDİRİMİ İKİNCİ EL OTOMOBİLLERE GELİR Mİ?

İkinci el araç pazarındaki fiyatların artış göstermesine tepki gösteren kişiler, ÖTV indirimi veya matrah düzenlemesi beklediklerini ifade ediyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ya da matrah düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken konuya ilişkin detaylar hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler de internette araştırma yapıyor.

ÖTV matrahı artırılarak 8-9 araç modelinin daha düşük vergi oranlarından faydalanması bekleniyor. Yapılacak değişiklikle bazı modellerin ÖTV'sinin yüzde 50'ye kadar ineceği düşünülüyor.

İKİNCİ EL PİYASASINDA MATRAH SİSTEMİ DÜENLENİRSE OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Düzenlemede rakamlar ne kadar ayarlanırsa fiyatlar da o kadar düşer.

ÖTV konusunda matrahın güncellenmesine ihtiyaç olduğunu dile getiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu yaptığı açıklamada "Böyle bir değişikliğin de olacağını ben beklemiyorum ama tabii sonuçta bu söylentiler, bu konuşmalar da iç piyasaya zarar veriyor bir yerde. Çünkü bunları dikkate alarak bazı müşterilerde erteleme kararları olabiliyor. Bu mutlaka yönetmemiz gereken bir konu. Şimdi tabii ihraç pazarlarındaki bu talep daralması riskine karşılık bizim muhakkak otomotiv sanayini korumak anlamında, otomotiv sanayinin yarattığı istihdam, otomotiv sanayinin yarattığı ihracat, katma değeri korumak anlamında yukarıdaki maddelerle iç piyasanın desteklenmesi bizce son derece önemli bir yer teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Otomobil fiyatlarının yükselmesi sebebiyle son dönemde zorunlu trafik sigortası ve kasko primlerinde aşırı yükseliş yaşandığını anımsatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise yaptığı yazılı açıklamada "ÖTV matrahı güncellenmediği için araçların ÖTV oranları ve dolayısıyla satış fiyatları 3 kat arttı. Sigortasızlığın önüne geçmek ve piyasaların canlanması için bir defaya mahsus ÖTV oranları sıfırlanmalı ve yine ÖTV oranlarının eski seviyesine dönmesi için matrah güncellemesi yapılmalı." ifadelerini kullandı.



