ÖTV indirimi ne zaman olacak? Araçlara ve telefona ÖTV indirimi gelecek mi? Torba yasada indirim detayı

ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, motorlu araçlardaki ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırma veya sıfıra indirebilme yetkisi verilmişti. dinilen bilgiye göre yasa taslağı için hazırlıklara da başlandı. Birkaç alternatifli olan taslak ile ÖTV'de indirim, matrah artırımı ya da tamamen silinmesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

EYT, sözleşmeliye kadro, taşeron ve geçici işçiler, asgari ücret, memur ve emekli zammı, borçlara tasfiye, destekler… Ekonomi yönetimi yıl sonuna yaklaştıkça yoğun bir çalışma temposu içine girdi. Bütün bu konularda çalışmalar devam ederken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. AK Parti’nin Aralık ayının ikinci yarısında Meclis'e gelmesi beklenen yeni bir torba yasanın daha hazırlığını sürdürdüğü biliniyordu. Torbada birçok kişinin aylardır beklediği ÖTV indiriminin de olacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre yasa taslağı için hazırlıklara da başlandı. Birkaç alternatifli olan taslak ile ÖTV'de indirim, matrah artırımı ya da tamamen silinmesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

Birçok vatandaşın uzun süredir beklediği otomobilde ÖTV indirimini de kapsayacak tasarı ile birçok üründe indirimler söz konusu olacak. Bu noktada temel tüketim maddelerinde ÖTV indirimiyle vatandaşın alım gücüne katkı sağlanmış olacak. Geçtiğimiz aylarda KDV indirimi yapılmıştı.

Otomobillerdeki ÖTV indirimiyle ilgili birkaç alternatifli çalışma yapılıyor. Birinci taslakta ÖTV matrah limitinin artırılması bulunuyor. Böylece daha yüksek fiyatlı araçlarda daha düşük oranda vergi alınmış olacak.

İkinci taslakta ise matrah artırımının dışında düşük silindir hacmine sahip sıfır otomobillerde ÖTV'nin tamamen sıfırlanması söz konusu olacak. Bu konularda yapılacak çalışmalar ile taslak netleşmiş olacak. ÖTV indirimleri ile hem sıfır otomobillerde hem de ikinci elde bir fiyat düşüşünün olacağı bekleniyor. Otomobil sektöründe de canlılığa yol açacak oylan çalışmanın Aralık ayında sonuçlanması bekleniyor.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Henüz ÖTV indirimi olacağı yönünde bir açıklama yapılmadı. Daha önce yaptığı açıklamada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ÖTV ve KDV indirimine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yerdi:

"Başka meselelerle ilgili çalışmalarımız da var. Gençlerin bir takım beklentileri var, özellikle bilgisayar ve elektronik alımlarla ilgili KDV alınmamasına ilişkin. Sayın Bakanlarımız çalışıyorlar. Milletimizin beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz."

ÖTV DEĞİŞTİRME YETKİSİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DA

Ancak bir başka kritik gelişme ise 26 Temmuz sabahı yaşanmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, motorlu araçlardaki ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırma veya sıfıra indirebilme yetkisi verildi.

