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ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI 2022, son durum ne? Bakan Nureddin Nebati'den ÖTV inidirimi ve matrah artırımı açıklaması!

11.11.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV indirimi olacak mı, sorusunun yanıtı geçtiğimiz gün konuya ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yaptığı "ÖTV indirimi açıklaması" ile belli oldu. Türkiye'de otomobil almak isteyen kişiler merakla Özel Tüketim Vergidi ile ilgili gelecek haberleri bekliyordu. Bakan Nebati konuya ilişkin detayları aktardı. Peki, Özel Tüketim Vergisi indiriminde son durum ne, ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI 2022, son durum ne? Bakan Nureddin Nebati'den ÖTV inidirimi ve matrah artırımı açıklaması!

ÖTV indirimi ile ilgili açıklama geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruya yanıt verdi. Bakan Nebati ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışmanın olmadığını söyledi.

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ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI 2022?

ÖTV indirimi ile ilgili yöneltilen soru üzerine Bakan Nebati, yaptığı açıklamada “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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OTOMOBİL SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 4,7 oranında azalarak 585 bin 752 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 6 oranında azalarak 446 bin 664 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 0,4 azalarak 139 bin 88 adet oldu.

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Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ekim ayına göre yüzde 14,9 artarak 65 bin 222 adet oldu. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artarak 47 bin 440 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,5 artarak 17 bin 782 adet oldu.

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ÖTV DEĞİŞTİRME YETKİSİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DA

26 Temmuz'da Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, motorlu araçlardaki ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırma veya sıfıra indirebilme yetkisi verildi.

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Nureddin Nebati ötv indirimi

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