ÖTV indirimi sonrası motorin ve benzine zam geldi!

Türkiye akaryakıt piyasasında, Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) sıfırlanmasının ardından küresel piyasalardaki dalgalanmalar sebebiyle fiyatlarda yeniden artışa gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 13-31 Ağustos tarihleri arasında motorindeki ÖTV'nin sıfırlanması, pompa fiyatlarına 9 lira 25 kuruşluk indirim olarak yansımıştı. Vergi indiriminin resmi olarak yürürlüğe girmesiyle beraber gözler fiyat tabelalarına dönerken, küresel rafineri fiyatlarında meydana gelen sert artışlar vergi sıfırlamasının sağladığı maliyet avantajını ortadan kaldırdı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ ARTIŞ POMPAYA YANSIDI

Uygulanan vergi indirimine karşın küresel maliyetlerin yükselmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında artış kaçınılmaz duruma geldi. 14 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere fiyatlar yeniden güncellendi.

Yapılan son değişiklikle motorine 8 lira 89 kuruş, benzine ise 1 lira 52 kuruş zam yapıldı. Böylece bir gün önce motorin grubunda sağlanan 9 lira 25 kuruşluk ÖTV indirimi, küresel piyasa koşulları nedeniyle büyük ölçüde geri alınmış oldu.

BENZİNİN LİTRE FİYATI 1,61 TL ARTTI

Sürücülerin merakla takip ettiği benzin fiyatlarında da artış kaçınılmaz oldu. Gece yarısı itibarıyla benzinin litresine yansıtılan 1,61 TL'lik zamla birlikte, benzinin litre fiyatı üç büyükşehirde 71 ila 72 lira seviyesinin üzerine tırmandı.

İSTANBUL'DA GÜNCEL FİYATLAR

Fiyat tabelalarına yansıyan son zamların ardından büyükşehirlerdeki akaryakıt litre fiyatları da yeniden şekillendi. Güncel verilere göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 71 lira 43 kuruştan, motorinin litre fiyatı ise 79 lira 68 kuruştan satışa sunuluyor.

ANKARA'DA MOTORİN 80 LİRA SINIRINI AŞTI

Başkent Ankara'da da akaryakıt fiyatları rekor tazeledi. Ankara'da benzinin litre fiyatı 72,40 TL’ye ulaşırken, motorinin litresi 80,80 TL’ye çıkarak 80 lira barajını aştı. Kentte LPG’nin litresi ise 33,89 TL’den alıcı buluyor.

İZMİR'DE DEPO DOLDURMANIN MALİYETİ KATLANDI

İzmir’de de pompa fiyatları gece yarısı itibarıyla güncellendi. Yeni zamlarla birlikte İzmir'de benzinin litresi 72,69 TL’ye, motorinin litresi ise 81,07 TL’ye yükseldi. İzmir'de otogazın litre fiyatı ise 33,79 TL olarak belirlendi.