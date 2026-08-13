ÖTV sıfırlanmıştı: Motorin ve benzin için yeni indirim ve zam beklentisi

Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) kademeli uygulamaya geçilirken, bu yakıt eşel mobil sistemi dışına çıkarılmış, karar, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

MOTORİNDE ÖTV DÜZENLEMESİ

Kararla, motorinde ÖTV düzenlemesi ve eşel mobil uygulamasında değişiklik yapıldı. Buna göre, bugün itibarıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak, sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak eylül ayında 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ, MOTORİN TÜRÜ MALLAR BAKIMINDAN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Motorinde ÖTV tutarları yeniden belirlendiği için eşel mobil uygulaması, motorin türü mallar bakımından yürürlükten kaldırıldı. Kararla benzin ve LPG türü mallar bakımından mevcut eşel mobil sistemi uygulamasında değişiklik yapılmadı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadele ile sağladığımız mali alanı dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV’yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz.

Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz.

Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

YENİ İNDİRİM VE ZAM BEKLENTİSİ

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sektör kaynaklarının ifadelerini şu şekilde aktardı: "Motorine zam bekleniyordu. Bu tutardan 7,74 lira ÖTV düşülecek. Bir miktar indirim gündeme gelebilir. Benzine zam olabilir". Aydilek, sektör kaynaklarının yeni fiyatları beklediklerini de belirtti.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 69.92 TL

Motorin: 80.07 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 69.77 TL

Motorin: 79.93 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 70.89 TL

Motorin: 81.19 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 71.17 TL

Motorin: 81.46 TL

LPG: 33.79 TL