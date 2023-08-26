ÖTV’siz cep telefonu kampanyasında kapsam netleşiyor! Mehmet Şimşek ‘cari açık’ı işaret etti: Tarih belli oldu

Gençlerin gündemi 1 defaya mahsus ÖTV’siz cep telefonu imkanı. En tanınmış markalar ve yurt dışında üretilen modeller cari açığı etkilememesi amacıyla kapsam dışında tutulacak. İndirime girecek ürünler arasında fiyat-performans olarak çok cazip olanlar da var. İşte vergisiz ÖTV’siz cep telefonu kampanyası için haberin detayları…

ÖTV’SİZ CEP TELEFONU İÇİN İKİ SEÇENEK

AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan gençlere hem ücretsiz internet hem de ÖTV’siz cep telefonu, tablet ve bilgisayar sözü için çalışmalar başladı. Kampanyanın detayları ise yavaş yavaş netleşiyor. Bu kapsamda ÖTV’siz cep telefonu kampanyasında iki seçenek olduğu belirtiliyor.

ATV Ana Haber’in haberine göre, gençlere ÖTV’siz vergisiz cep telefonu kampanyasında ilk seçenek Türkiye’de üretim yapan firmaların dahil edilmesi yönünde. İkinci olarak ise kampanyanın kapsamının genişletilerek dünyanın tamamında üretilen telefonların dahil edilmesi ihtimali söz konusu.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN CARİ AÇIK VURGUSU

Konunun önümüzdeki günlerde yapılacak ilk kabine toplantısında değerlendirileceği belirtildi. Ancak iddialara göre ise, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Cari açıktan dolayı Türkiye’de üretim yapan firmalar bu kapsama dahil edilecek. 60 milyar Dolar cari açığımız var, bunu düşünerek hareket edeceğiz” dediği öğrenildi.

ÖTV’SİZ CEP TELEFONU KAMPANYASI’NDA HANGİ MODELLER VAR?

Gençlere vergisiz telefon düzenlemesinin detaylarının belli olmasının ardından gözler Türkiye’de üretim yapan firmalara çevrildi. Buna göre, Xiaomi, Samsung, Oppo, TCL, Realme, Omix, General Mobile, Tecno Mobile, Poco gibi markalara ait bazı telefonların bu kapsamda olduğu ifade ediliyor.



