ÖTV ve KDV… Hazine Bakanlığı verisinde ortaya çıktı! Sıfır otomobilde dikkat çeken rakam: Yüzde 97,1 artış

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı Nisan ayı bütçe gerçekleşmelerine göre, tahsil edilen vergiler Ocak-Nisan döneminde geçen yılın eş dönemine göre yüzde 46 artarak 863,7 milyar lira olan toplam vergi tahsilatının 649,4 milyarını KDV, ÖTV gibi tüketimden alınan dolaylı vergiler, 207,8 milyarını ise doğrudan nitelikteki gelir, kurumlar ve mülkiyet vergileri oluşturdu.

Dünya Gazetesi’nden Naki Bakır’ın köşesine taşıdığı haberde, aynı dönemde Gelir Vergisi tahsilatı yüzde 77,7 artışla 164,8 milyar lira olurken, bunun yüzde 90,1 oranındaki 148,5 milyarını çalışanların ücretleri üzerinden kaynağından yapılan tevkifat oluşturdu. Şirket ortağı, esnaf ve ticaret erbabı diğer gerçek kişi mükelleflerden dört ayda elde edilen Gelir Vergisi ise sadece 16,3 milyar lira. Veraset İntikal, Motorlu Taşıtlar ve Değerli Konut gibi mülkiyet üzerinden alınan vergilerde aynı dönemdeki tahsilat da 17,9 milyar lira oldu.

TAŞIT ALIMLARINDAN 90 MİLYAR TL ÖTV

Aynı dönemde başlıca dolaylı vergi kalemi olan Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) tahsilat geçen yıla göre yüzde 97,1 artışla 188,9 milyar liraya ulaştı. Bunun da 90,1 milyarını sıfır motorlu taşıt satın alanlar ödedi.

Sigara vb. tütün ürünleri tüketenler fiyatın içinde olmak üzere üç ayda 40,5 milyar, akaryakıt ve doğal gaz tüketenler 25,2 milyar, alkollü içki tüketenler 14,9 milyar, kolalı gazoz tüketenler 1,9 milyar, dayanıklı tüketim malları ve diğer ürünleri satın alanlar da toplamda 16,2 milyar lira ÖTV ödedi.

KDV TAHSİLATINDA YÜZDE 104,7’LİK ARTIŞ

Söz konusu dönemde Katma Değer Vergisi’ndeki (KDV) tahsilat yüzde 104,7 artışla 99,1 milyar lira olurken, ithal ürünlerden KDV tahsilatı 225 milyar lirayı aştı. İthal ürünlerin fiyatına binen Gümrük Vergisi dolayısıyla üç ayda 32 milyar liralık vergi de nihai tüketiciye yansıdı.

TRAFİK, PASAPORT, NOTER HARÇLARINDAN 36 MİLYAR LİRA

Yine dolaylı vergi niteliğindeki diğer vergilerde dört aylık tahsilat Banka ve Sigortacılık Vergisi’nde (BSMV) 31,1 milyar, Damga Vergisi’nde 23,9 milyar, Şans Oyunları Vergisi’nde 5,7 milyar, “deprem vergisi” olarak bilinen Özel İletişim Vergisi’nde 4,2 milyar, Dijital Hizmet Vergisi’nde 1,8 milyar, Konaklama Vergisi’nde de 400 milyon TL oldu. Bu arada yargı, noter, tapu, pasaport, trafik ve diğer harçlardan dört ayda toplam 36,2 milyar liralık gelir elde edildi.



