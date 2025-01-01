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ÖTV yoksa IMEI var... Bugün yeni tutardan hesaplanmaya başladı! Yurt dışından telefon getirmek isteyenler o parayı ödeyecek

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.01.2025 15:01
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Yurtdışından telefon getirenler için IMEI kayıt ücreti 2024'te 31 bin 692 TL iken, 1 Ocak 2025 itibariyle 45 bin 614 TL'ye yükseldi. Ücret, Türkiye'deki bazı telefonların fiyatını geçti.

ÖTV yoksa IMEI var... Bugün yeni tutardan hesaplanmaya başladı! Yurt dışından telefon getirmek isteyenler o parayı ödeyecek

Yurtdışından getirilen telefonlar için IMEI kaydı yapılabilmesi amacıyla ödenen ücret, 2024 yılında 31 bin 692 TL'ye yükselmişken, 1 Ocak 2025 itibariyle bu ücret 45 bin 614 TL'ye çıkarak büyük bir artış gösterdi. Bu yeni ücret, Türkiye'de satılan bazı telefonların fiyatlarını dahi geride bırakmış durumda.

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GEÇEN SENE İKİ ZAM GÖRMÜŞTÜ

IMEI kayıt ücretinin yıllar içindeki artışı ise dikkat çekiyor. 2015 yılında sadece 131 TL olan ücret, 2016’da 138 TL, 2017’de ise 149 TL’ye yükseldi. 2018 yılında önemli bir artışla 500 TL’ye, 2019’da 1.500 TL’ye çıktı. 2020’de 1.838 TL, 2021’de ise 2.006 TL olarak belirlendi. 2022 yılında 2.738 TL’ye yükselen ücret, 2023’te iki kez zamlanarak 6.091 TL’ye çıktı ve Temmuz ayında büyük bir artışla 20 bin TL’yi geçti.

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YÜZDE 44'LÜK ZAM GÖRDÜ

2024 yılına gelindiğinde IMEI kaydı ücreti 31 bin 692 TL olmuştu. 2025’in başında ise bu ücretin 45 bin 614 TL’ye çıkması, yurtdışından telefon getiren vatandaşları zorluyor.

Anahtar Kelimeler:
ÖTV IMEI kayıt telefon
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