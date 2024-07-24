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OVP'de güncelleme tarihi belli oldu! Yaz bitince programa ayar çekilecek

24.07.2024 12:21
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Orta Vadeli Program'ın (OVP) akıbetiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakan Şimşek yaz sonunu işaret ederek programın güncelleneceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni bir tarih verdi.

OVP'de güncelleme tarihi belli oldu! Yaz bitince programa ayar çekilecek

OVP için güncelleme tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz eylül ayında OVP'nin güncelleneceğini açıkladı.

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"İLAVELER OLACAK"

Yılmaz, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı, şunları kaydetti:

"Özellikle makrokonomik çerçeve güncellenecek. Yapısal reform bölümümüzde gerçekleşmeler var, ilaveler olacak. Katılımcı bir şekilde yapacağız. Tüm bakanlarımız kendi alanlarında ilgililerle, STK'larla, meslek kuruluşlarıyla görüşmelerini yapacaklar.

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"ANA ÇERÇEVE DEĞİŞMEYECEK"

Cumhurbaşkanımızın onayıyla OVP'yi güncellemiş olacağız, ana çerçeve değişmeyecek.

TARİH VERDİ

Kanun gereği eylülün ilk haftasını hedefliyoruz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Orta Vadeli Program (OVP)
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