'Öyle gözüküyor ki refah payı...' Emekli ve memur maaşlarında 3 kritik karar! En düşük emekli maaşı için net oranla rakam verdi

Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlar, bu soruların yanıtını araştırıyor. TÜİK tarafından açıklanan verilerin ardından maaş zammı için oranlar yeniden hesaplanırken refah payı gelip gelmeyeceği de merak edilmeye başlandı. Halen 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının ne kadar olabileceği yönünde değerlendirmelerini aktaran ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, milyonların merak ettiği refah payı konusunda da tahminlerini belirtti. İşte emekli maaşı zammı ve memur maaş zammı ile ilgili beklentiler...

A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı "En düşük emekli maaşına bir zam sinyali var. 3 kritik karar başlığı altında konuşacağız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bir aslında sinyali oldu; en temel kuralımız enflasyona ezdirmeme kuralı, o kurallar mutlaka çalışacaktır, 12 bin 500 lirayla ilgili mutlaka değerlendirme yapılacaktır diye inanıyorum, orada bir kanuni düzenleme gerekiyor dedi" diye anlattı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bunun üzerine değerlendirmelerini aktaran Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem "Doğru. Şimdi zaten hani 5 aylık enflasyon belli olmuştu. Hemen o rakamları bir tekrarlayayım, sonra da bu 3 Ocak'tan sonra neler olacak onu hemen konuşalım, Sayın Yılmaz'ın açıklamaları da önemliydi. 14.57 çıktı, bu SSK Bağkur emeklisi için 5 aylık artıştı. Memur ve memur emeklisi için 5 aylık artış da yüzde 10.40 oldu. 6 aylık artış ne olur dersen hesabını yapmıştık, işte 15-17 arasında SSK Bağkur, 11-13 arasında da memur ve memur emeklisi için bir artış gelecek ocakta. İşte bunun yanına üç önemli yasal düzenleme de bekleniyor" dedi.

Erdem "Birisini Sayın Yılmaz açıklamış; o da taban maaşın arttırılması meselesi. Biliyorsun 12 bin 500 liraya tamamlanıyor düşük maaşlar. Ama eğer bu arttırılmazsa eğer ocakta 11 bin lira ve altında maaşı olan kök maaşı olan emekliler açısından sıfır zam tehlikesi ortaya çıkacak. Dolayısıyla biz enflasyona ezdirmeme kuralına devam edeceğiz diyor ki zaten yıllardır yapılan bu, enflasyona ezdirmeme anlayışıyla zaten artışlar yapılıyor, enflasyonun üzerinde de refah payları veriliyor zaten... Dolayısıyla bu 12 bin 500 liranın artırılması da gündemde. Birincisi o, taban maaş düzenlemesi gelecek. Burada kaç lira olur diye soruluyor. Benim beklentim 15 bin liraya çıkartılması yönünde. Burada yüzde 20'lik bir artış bekliyorum; 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkmıştı" dedi.

EMEKLİ ZAM ORANI VE MEMUR ZAM ORANI

Devamında Erdem "İkinci beklenen ise az önce rakamları o yüzden verdim; artış oranlarının eşitlenmesi. Yani memur ve memur emeklisi 11-13, arasında SSK Bağkur 15-17 arasında. Dolayısıyla aradaki fark, 4-5 puanlık bir fark var, ocakta olduğu gibi, ocakta tam tersi olmuştu, iki kesimin artış oranlarının eşitlenmesi. Bu da bir yasal düzenlemeyle gerçekleşmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

'Refah payı' konusu ile ilgili ise Erdem "Üçüncüsü de hem eşitlemenin olması hem de tüm kesimlere yani hem emeklilere hem memurlara hem memur emeklilerine bir refah payı eklenmesi. Yani bu 15-17 arasında gerçekleşecek 6 aylık enflasyonun işte yüzde 20'ler seviyesine çıkartılması" şeklinde konuştu.

"REFERANSI, ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK ARTIŞ OLACAK"

Devamında Erdem "Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da milletvekilleriyle bir araya gelip bir sunum yaptı. Orada milletvekillerinin de özellikle emeklilerin geçim sıkıntısı içinde olduklarını ve bu konuda bir çalışma yapılmasını talep ettiklerini de öğrendik. Dolayısıyla öyle gözüküyor ki ocakta emekliler açısından bir refah payı düzenlemesi de gelecek taban maaş artışıyla birlikte. Bunun referansı ne olacak dersen; asgari ücrete yapılacak artış olacak diye düşünüyorum ben. Asgari ücrete yapılacak bir artış emekliler açısından da bir referans haline gelecek. Yani 3 önemli düzenleme, bu düzenlemelerin yani bu artışların yapılabilmesi için Sayın Yılmaz'ın da söylediği gibi TBMM'den geçmesi gerekiyor, geçiyor zaten hızlıca ve hesaplara yatırılıyor aradaki farklar, yani enflasyon artışının dışında yapılacak işlemlerden bahsediyorum" dedi.