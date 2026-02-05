FİNANS

Oyuncak devi fabrikasını kapatıyor! 350 kişi işsiz kalacak

Alman oyuncak devi Playmobil, Almanya’da artan üretim maliyetlerini gerekçe göstererek Bavyera’daki Dietenhofen fabrikasını kapatma kararı aldı. Haziran sonuna kadar üretimin duracağı tesiste yaklaşık 350 çalışan işsiz kalacak. Ana şirket Horst Brandstätter Group’un üretimi Almanya dışına kaydırma düşüncesi sonrası karar alındı.

Cansu Çamcı

Almanya merkezli oyuncak üreticisi Playmobil, Bavyera eyaletinde bulunan Ansbach’a bağlı Dietenhofen’deki fabrikasını kapatma kararı aldı.

1970’li yılların başından bu yana Dietenhofen’de Playmobil figürleri üreten şirketin çatı kuruluşu Horst Brandstätter Group, kapanma kararının gerekçesi olarak Almanya’daki artan üretim maliyetlerini gösterdi.

Şirket açıklamasında, “Son yıllarda Almanya’daki üretim maliyetleri ciddi biçimde arttı. Playmobil markasının uzun vadeli rekabet gücünü ve grubun ekonomik istikrarını korumak için üretimin başka tesislere taşınması kararlaştırıldı” denildi. Çalışanların bu karar hakkında salı günü bilgilendirildiği belirtildi.

350 ÇALIŞAN İŞSİZ KALACAK!

Şirket tarafından yapılan duyuruda, 1970’li yılların başından bu yana Playmobil figürlerinin üretildiği tesisteki faaliyetlerin haziran ayı sonuna kadar tamamen sonlandırılacağı bildirildi. Kapanma süreciyle birlikte yaklaşık 350 çalışanın iş akdinin feshedileceği açıklandı.

Söz konusu kararın, Playmobil’in ana şirketi olan Horst Brandstätter Group’un üretimi Almanya dışındaki tesislere yönlendirme planı kapsamında alındığı belirtildi. Şirket açıklamasında, son yıllarda maliyetlerde yaşanan ciddi artışlara dikkat çekilerek, “Playmobil markasının uzun vadeli rekabet gücünü ve grubun ekonomik istikrarını korumak amacıyla üretimin başka tesislere taşınmasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

ÜRETİM ALMANYA DIŞINA KAYDIRILACAK!

Playmobil’in hâlihazırda İspanya, Çekya ve Malta’da üretim tesisleri bulunurken, Dietenhofen’deki üretimin hangi ülkeye aktarılacağına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan, aynı tesiste Lechuza markasıyla yapılan saksı ve bitki kabı üretiminin devam edeceği kaydedildi.

DİĞER TESİSLER KARARIN DIŞINDA!

Şirket, Bavyera’daki Herrieden lojistik merkezinin faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca pazarlama ve ürün organizasyonunun yürütüldüğü Zirndorf’taki genel merkezin de kapanma kararından etkilenmeyeceği bildirildi.

SENDİKALARDAN SERT TEPKİ!

Karara sendikalar tepki gösterdi. Kimya, enerji ve maden işçileri sendikası IGBCE, şirket yönetimini “yıllardır süren kötü yönetimin bedelini çalışanlara ödetmekle” eleştirdi. IGBCE yetkilisi Maximilian Krippner, Bavyera Radyosu’na yaptığı açıklamada bu adımın, “Dietenhofen’de oyuncak üretiminin ve dolayısıyla Playmobil’in Almanya’daki üretiminin tamamen sona ermesi anlamına geldiğini” söyledi. Krippner, sendika ve işyeri temsilciliğinin karara karşı mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

