ÖZEL | Aksaray ve Laleli’de büyük operasyon! DAĞ plakalı sahte çakarlı lüks araçlar, 50 milyar TL işlem hacmi… Üst düzey banka çalışanları da yakalandı

MYNET ÖZEL - ERSEL YILDIRIM| Yasa dışı yollarla kazandıkları paraları sanal pos yöntemiyle aklayan suç örgütü üyelerinin çakarlı lüks araç kullandıkları tespit edildi! Farklı yabancı kartlarla yaklaşık birer dakika arayla aynı pos cihazlarından ardışık işlem yaptıkları ortaya çıktı…

Fatih ilçesi Aksaray ve Laleli semtlerinde Dağ Grup çatısı altında şahısların tekstil, kuyumculuk, kargoculuk, rent a car sektörlerinde faaliyet göstererek bu şirketler ve şirketlere ait POS cihazları vasıtasıyla POS Tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

1- Yabancı menşeili aynı kart ile şüpheli şirketlere ait farklı pos cihazlarından aynı zamanda ve aynı tutarda çekim işlemleri yaptıkları

2- Farklı yabancı meşeili kartlar ile yaklaşık 1’er dakika arayla aynı pos cihazından aynı tutarlı ardışık işlem yaptıkları

3- Şirketlerin Pos cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile örtüşmeyecek şekilde akşam saat 22:00 - 08:00 saatleri arasında çok sayıda ardışık işlemlerin yapıldığı hususları tespit edildi.)

PARALARI BÖYLE AKLADILAR! DAĞ PLAKALI SAHTE ÇAKARLI LÜKS ARAÇLAR

Bu yollar ile elde ettikleri gelirleri akladıkları, elde ettikleri suç gelirleri ile eşlerinin ve akrabaları üzerine mülkler ve arabalar alındığı, DAG plakalı sahte çakarlı lüks araçlarla sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptıkları , lüks yaşantılarının olduğu’ tespitine istinaden soruşturma kapsamında şahıslar hakkında teknik takip ve fiziki takip olmak üzere gerekli çalışmalara başlandı.

50 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve BDDK tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli şahıslara ait şirketler nezdinde yer alan POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600.000 çekim işleminin yapıldığı ve bu yöntem ile 50.000.000.000 TL ( 50 milyar ) işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

ÜST DÜZEY BANKA ÇALIŞANLARI DA YAKALANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde aralarında şüpheli şahısların şirketlerine ait POS cihazlarının temin edilmesi işlemlerine aracılık ettiği düşünülen aralarında üst düzey banka görevlilerinin (Ş. Bank., D Bank.) bulunduğu toplamda 84 şüpheli şahıs tespit edildi.

61 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahıslara ait 10 Şirket, 47 Araç, 31 Arsa, 26 Tarla, 24 Daire ve 3 Dükkana (Yaklaşık Değeri 1 milyar TL) el konulmuş şüpheli şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 61 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.