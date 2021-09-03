Özel jetlere talep yüzde 400 arttı

Alfa Holding / Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Pakır, “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında özel jetlere talep çok arttı. Çünkü bulaşı riskinin en az olduğu ulaşım türü. Havacılık camiası, diğer sektörlere göre pandemi şartlarına daha çok dikkat ediyor. Dolayısıyla, özel jetle bir yerden bir yere seyahat ettiğinizde hiç kimseyle temasınız olmuyor. Kimseyle aynı alan içerisine hiçbir kalabalığa girmiyorsunuz. İniş ve biniş bölümü de farklı olduğu için kimseye denk gelme durumunuz da olmuyor ve bu sayede hastalığın bulaşma riskini en aza indiriyoruz. Ayrıca, 6-12 kişilik kabinli özel jetler de ailesiyle birlikte seyahat etmek isteyenler için her açıdan daha avantajlı geliyor. Her uçuş sonrası uçaklar dezenfekte edilirken, kabin personeline düzenli test yapılıyor. Uçuş esnasında maske, mesafe kurallarına titizlikle uyuluyor ”dedi.

HAVA TRAFİĞİNDEKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Koronavirüsle birlikte tarifeli hava yolunu tercih edenlerin sayısındaki azalma özel jet kiralamada yoğun ilgi yaşanmasını beraberinde getirdi.

2019 yılına göre ise, koronavirüs sebebiyle yurt dışı seyahatlerinden çok yurt içi seyahatlerde artış yaşandı. Ülke içinde en çok Bodrum ve Dalaman’a seyahat edilirken, yurt dışı uçuşlarında ise Katar ve Libya üst sıralarda yer aldı. Aynı zamanda, Bodrum gibi sezonluk şehirlerde yurt dışından gelen uçuş sayılarında da artış gözlendi.

Özel jet kiralama sayılarının yüzde 400 oranında arttığına dikkat çeken M. Fatih PAKIR, “Pandemi döneminde kişiler ve şirketler özel uçaklara yöneldi. Bu kapsamda biz de profesyonel ekip kadrosu ile beklentileri tam anlamıyla karşılamak adına hızlı çözümler üretiyoruz. Güvenilir ve eksiksiz hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz” açıklamasında bulundu.



