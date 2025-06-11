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Özel okul değil karaborsa! Bir yıllık kayıt ücreti, iki sıfır otomobil parası ediyor

Türkiye'de anne ve babaların yaşadığı en büyük sorunlardan biri de eğitim sıkıntısı! Özellikle İstanbul'daki bazı ilçelerdeki devlet okullarının yetersizliği, kalabalık olması velileri özel okullara yönlendiriyor. Özel okulların fiyatlarına ise kimse dur diyemiyor. Yıllık fiyatlar uçtukça uçuyor.

Özel okul değil karaborsa! Bir yıllık kayıt ücreti, iki sıfır otomobil parası ediyor

Bu seneki eğitim öğretim yılı günler sonra sona erecek. Anne ve babalar önümüzdeki senenin planını yaparken kara kara düşünüyor. Türkiye'de yaklaşık 11 bin özel okul var, bu okullara giden öğrencilerin sayısı ise 1 milyon 800 bine yaklaşıyor.

ÇOCUKLAR ARASINDA UÇURUMA ZEMİN HAZIRLIYOR

Devlet ara sınıflar için uyulması gereken zam oranını en yüksek yüzde 54.8 olarak belirlese de bu kurala uyan işletmelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Özel okullardaki fiyat çılgınlığı hem fırsat eşitliğinin önüne geçiyor hem de çocuklar arasında sonsuz bir uçuruma zemin hazırlıyor.

Uzmanlar özellikle İstanbul'da eğitim öğretim konusunun çıkmaza girdiğinin altını çizerken ilkokul bandında senelik fiyatları 2 milyon, 2.5 milyon TL'ye çıkan okullar var!

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BİR SENELİK ÖZEL OKUL MU YOKSA 2 SIFIR OTOMOBİL Mİ?

Türkiye’de ekonomik benzinli bir otomobili 1 milyon 250 bin TL bandına alabiliyorsunuz. Burada yıllık olarak özel okulların talepleri 2 milyon ile 2.5 milyon TL arasında değişiyor.

Eğer çocuğunuzu bir senelik ücreti 2.5 milyon TL olan bir özel okula gönderiyorsanız, iki sıfır otomobil parası vermiş oluyorsunuz…

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Otomobil özel okul ücretleri
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