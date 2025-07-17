FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Özel okul fiyatları için kritik adım! Yemek, servis, kırtasiye gibi ücretler...

KDK, özel öğretim kurumlarının kademe başlangıç ücretleri ile eğitim dışında sunulan yemek, servis, takviye kursu, kırtasiye ve benzeri hizmetlerdeki fiyat artış oranlarının belirlenmesi konusunda düzenleme yapılması adına MEB'e tavsiye kararı verdi. Eğitim ücretine MEB tarafından belirlenen sınırda zam yapan bir özel okul, yemek, servis, takviye kursu, kırtasiye gibi eğitim dışı ücretlere ise yüzde 236 zam yaptı. Bir velinin başvurusu üzerine KDK konuyla ilgili MEB'e tavsiyede bulundu.

Özel okul fiyatları için kritik adım! Yemek, servis, kırtasiye gibi ücretler...

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) kararına göre, özel okulda eğitim gören bir öğrenci için 2023'te 169 bin lira olan kayıt yenileme ücreti, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için 350 bin liraya yükseltildi. Eğitim öğretim ücretlerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatında belirlenen üst sınırın çok üzerinde zam yapıldığını belirten bir veli, KDK'ye başvurdu.

Özel okul fiyatları için kritik adım! Yemek, servis, kırtasiye gibi ücretler... 1

Başvuruyu inceleyen KDK, okulun, eğitim hizmetleri ücretine Bakanlıkça belirlenen üst sınırdan zam yaptığını, ancak eğitim dışındaki yemek, servis, takviye kursu, kırtasiye gibi hizmetlerde ise yüzde 236'lık artış uyguladığını tespit etti.

Özel okul fiyatları için kritik adım! Yemek, servis, kırtasiye gibi ücretler... 2

KDK'nin bu kapsamda aldığı tavsiye kararında, hem özel öğretim kurumları tarafından sunulan eğitim dışı hizmetlerle ilgili fiyat artışlarına hem de ara sınıfların yanında ilkokul, ortaokul, lise gibi kademe başlangıç ücretlerine işaret edildi.

Bu çerçevede, özel öğretim kurumlarınca belirlenen kademe başlangıçları öğrenim ücretleri ve eğitim dışı hizmetlerle ilgili fiyat artışları için Milli Eğitim Bakanlığının denetimi ve sınırlamaları kapsamında yönetmelik düzenlemesi yapılması yönünde tavsiye kararı verildi.

Ayrıca, KDK, başvuruya konu okul hakkında da inceleme başlatılması gerektiği kanaatine vararak, tavsiye kararı örneğinin ilgili kurumlara gönderilmesini kararlaştırdı.

Özel okul fiyatları için kritik adım! Yemek, servis, kırtasiye gibi ücretler... 3

KARARIN GEREKÇESİNDEN

KDK'nin kararında, eğitim ve öğretim hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu, hizmetin özel hukuk tüzel kişileri tarafından yerine getirilmesi halinde de idarenin denetim ve gözetim yetkisinin devam ettiği vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde, ücret artışlarına ilişkin düzenlemenin yer aldığı, başvuruya konu okulun eğitim ücretini burada belirtilen üst sınırdan yaptığı belirtilen kararda, eğitim dışındaki yemek, takviye kursu, kırtasiye, kıyafet, etüt ve diğer hizmetlere ise enflasyon oranının çok üzerinde artış uyguladığı bildirildi.

Özel okul fiyatları için kritik adım! Yemek, servis, kırtasiye gibi ücretler... 4

Özel öğretim kurumlarının, eğitim hizmetini salt bir ticari faaliyet alanı olarak görmelerinin, "kamu hizmetini ifa etme anlayışından uzaklaşma" anlamına geleceğine işaret edilen kararda, şunlara yer verildi:

"Eğitim hizmetlerinin ticarileşmesi kamu hizmeti anlayışıyla çelişebilecek bir duruma yol açmaktadır. Hukuki açıdan özel öğretim kurumları serbest ekonomik düzen içinde yer alsa dahi devletin eğitim hakkını koruma yükümlülüğü gereği özel öğretim kurumlarının eğitim hizmetini salt bir ticari faaliyet alanı olarak değerlendirmesine imkan verilmemesi gerekmektedir. Kanun, yönetmelik ve yargı kararlarında belirtilen kamu hizmetini ifa etme anlayışı uyarınca eğitim hizmeti, piyasa koşullarının değil; kamu yararının öncelikli olduğu bir kamu hizmeti alanıdır. Ayrıca bu kurumların faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemeyecekleri Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12. maddesinde açıkça belirtilmiştir." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ajet'ten 9 euro / dolar yurt dışı uçak bileti! O tarihe kadar geçerliAjet'ten 9 euro / dolar yurt dışı uçak bileti! O tarihe kadar geçerli
873 milyon 321 bin dolarlık halı satışı! En fazla gelir onda 'Dünyanın her yerinde ilgi görüyor'873 milyon 321 bin dolarlık halı satışı! En fazla gelir onda 'Dünyanın her yerinde ilgi görüyor'

Anahtar Kelimeler:
özel okul Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) özel okul fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Sahaya süreceği isim hazır"

"Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Sahaya süreceği isim hazır"

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı

Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Eleman bulamıyorlar 'Maaşı 150 bin TL! Doktoru, mühendisi geçti'

Eleman bulamıyorlar 'Maaşı 150 bin TL! Doktoru, mühendisi geçti'

Bir olayla herkes nöbet tutmaya başladı! 'Çok masraf yaptık'

Bir olayla herkes nöbet tutmaya başladı! 'Çok masraf yaptık'

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.