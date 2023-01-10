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Özel okullar %100 zam için her yolu deniyor ama... Öğretmenler böyle isyan etti: 'Hafta sonu bile çalışıyorum maaşım 6 bin TL!'

10.01.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en çok tartışılan konuları arasında özel okul ücretleri var, bazı özel okullar %100 zam için her yolu dönüyor. Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okul ücretlerinde tavan zam oranının %65 olduğunu açıklamıştı. Yemek ücretleriyle, servis ücretleriyle bu tavanı delmek için her yolu deneyen özel okullar, öğretmenlerine maaş vermekten çekiniyor.

Özel okullar %100 zam için her yolu deniyor ama... Öğretmenler böyle isyan etti: 'Hafta sonu bile çalışıyorum maaşım 6 bin TL!'

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullar için 2023 yılı itibarıyla %65'lik bir tavan oranı getirdi. Özel okullar velilerden %100 zam almak için her yolu denerken öğretmenlere maaş verme konusunda aynı hassasiyeti göstermiyor. Bazı öğretmenler 6 bin TL, bazı öğretmenler ise 7 bin TL'ye çalışıyor.

BAZI ÖĞRETMENLERİN MAAŞI 6 BİN TL'DE KALDI

Bazı öğretmenler özel okullardan hafta sonu kursları dahil 6 bin TL kazanıyor. Asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte maaşlar da arttı. 6 bin TL kazandığını belirten G.G, 'Bana maaşımın 9 bin TL olacağı söylendi fakat herhangi bir adım atılmadı' dedi.

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BAKICI MAAŞLARI, ÖĞRETMENLERİ GERİDE BIRAKTI

Öte yandan bakıcı ücretleri de özel okuldaki öğretmen maaşlarını geride bıraktı. İstanbul'un bazı ilçelerinde bakıcı maaşları 7 bin-8 bin TL seviyelerine geliyor. Hatta bakıcı için 10 bin TL veren aileler bile var.

Özel okulda çalışan öğretmenler taban ücret düzenlemesi istiyor. Kanuni bir düzenleme yapılması gerektiğini savunan öğretmenler, 'Devletteki öğretmen maaşının altında ücret almamalıyız' diyerek beklentilerini dile getiriyor.

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