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Özel okullarda en az yüzde 60 zam kapıda: 150 bin TL'lik kolej 235 bin TL olacak!

10.01.2024 09:17 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret, memur ve emekli zamlarının belli olmasının ardından bir zam haberi de özel okullardan geldi. Geçen sene uygulanan formüle göre bu sene zam oranın yüzde 60 olması bekleniyor. Özel okullar maliyetleri gerekçe göstererek en az yüzde yüz zam talep ederken veliler fahiş fiyatların uygulanmasından şikayetçi.

Özel okullarda en az yüzde 60 zam kapıda: 150 bin TL'lik kolej 235 bin TL olacak!

2024-2025 öğretim yılı için özel okullarda erken kayıtlar başladı. Özel okul fiyatlarında yüzde 60'a yakın bir artış söz konusu olacak. Veliler yüzde 60'lık zam oranlarını yüksek bulurken özel okullar ise en az yüzde yüz zam talep ediyor. Yüzde 60'lık zam uygulanırsa 150 bin TL'lik kolej 235 bin TL olacak. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı rakamda.

"BU SENE DE AYNI FORMÜL UYGULANACAK"

NTV muhabiri Beyzanur Özer özel okul zammına ilişkin son gelişmeleri aktardı. Özer, "Ocak ayının gelmesi, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla özel okullar da 2024-2025 eğitim dönemi için zam oranlarını açıkladı. Henüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi oran gelmedi ancak geçen sene uygulanan formülün bu sene de geçerli olacağını biliyoruz. Peki geçen sene uygulanan formül neydi? Bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE toplamı ikiye bölünüp üzerine 5 puan daha eklendiğinde bir oran ortaya çıktı ve bu orandan daha fazla artış yapılamadı. Bu yıl da yine aynı formül uygulanacak." dedi.

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"ZAM ORANI YÜZDE 60"

Özer şu ifadeleri kullandı:

Hesaplamalar, yeni öğretim dönemi için zam oranının yaklaşık yüzde 60 olacağı yönünde. Ancak bunun iki katı fiyat uygulayan okullar bile var.

"SEKTÖR TEMSİLCİLERİ EN AZ YÜZDE YÜZ ZAM İSTİYOR"

Özel okul tarafı bu orandan pek memnun değil. Hem giderlerini karşılayabilmeleri, öğretmen maaşlarını eksiksiz ve kesintisiz yatırabilmeleri için en az beklentilerinin yüzde 100 olduğunu söylüyor özel okul temsilcileri.

"VELİLER ZAM ORANINDAN ŞİKAYETÇİ"

Yüzde 60 velileri de pek memnun değil. Veliler de bu oranın fazla olduğu görüşünde... Bu yüzde 60'lık oran resmi olarak açıklandıktan sonra bütün sınıflarda uygulanacak mı? Hayır uygulanmayacak.Kim için geçerli olacak?

"FARKLI KADEMELERDE ZAM ORANI OKULUN İNİSİYATİFİNDE"

1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten 4'e ya da orta 1'den 2'ye, lise 1'den 2'ye geçenler için geçerli olacak. Farklı kademelere geçen öğrenciler içinse zam oranı okul inisiyatifine bağlı.

"VELİLER FAHİŞ FİYATLARLA KARŞILAŞTIKLARINI SÖYLÜYOR"

Veliler fahiş fiyatlarla karşılaştıklarını söylüyorlar. Özellikle ilkokuldan ortaokula geçen öğrenciler için çok yüksek zam oranının uygulandığını belirtiyor veliler.

"150 BİN TL'LİK KOLEJ 235 BİN TL OLACAK"

150 bin TL'lik kolej yüzde 60'lık zam uygulandığında 235 bin TL olacak. Bu ortalama bir fiyat daha yüksek ücretler de görmek mümkün.

FİYATLARIN DENETLENMESİ TALEBİ

Veliler özel okul fiyatlarının denetlenmesini istiyor. Özel okul temsilcileri ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği zam oranında artan maliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.


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