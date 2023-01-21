Özel okullardaki ‘gizli zam’ iddiası velileri isyan ettirdi! Daha önce bedavaydı şimdi 12 bin TL istiyorlar…

Özel okullara yüzde 65 oranında zam yapıldı ancak velilerin cebinden çıkan rakam daha fazla oldu. İddiaya göre okullar 'gizli zam' yapmaya başladı ve bu zam oranı yüzde 200’e kadar çıktı.

Velilerin isyanı istenen ek ücretlere oldu. İddiaya göre yemek ücreti 7 bin TL’den 32 bin TL’ye çıkartıldı. ETÜT derslerini daha önceden parasız olarak sağlayan okullar şimdi bu dersler için de 12 bin TL ücret talep etmeye başladı. Sosyal aktiviteler için de 10 bin TL ücret talep eden okullar geçen sene 7 bin TL aldıkları kırtasiye masrafları için de bu sene 35 bin TL fiyat biçtiler.

Öğrencilerin bunlardan yararlanması zorunlu değil ancak bu kalemler eğitimin bir parçası, mecburi olmasa da velilerin özel okulları tercih etme sebebi çocuklarının bu imkanlardan yararlanacak olması olduğu için şu anda büyük bir kriz yaşanmaya başladı.

Eğitim bedeli yüzde 65 ile sınırlandırıldı ama diğer giderler için sınır belirlenmedi. Öğrenci ailelerin isteği şimdi o ücretler için de bir düzenleme yapılması oldu. Veliler, bakanlığa 2 bine yakın ıslak imzalı onun da 3 katı kadar CİMER’e şikayette bulunulduğunu belirterek “Lütfen bu konuda da artık incelemeler başlatılsın” çağrısı yaptı.

Show Ana Haber’e konuşan özel okullardaki öğrenci velileri yaşadıkları durumu şu sözlerle özetledi: