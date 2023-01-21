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Özel okullardaki ‘gizli zam’ iddiası velileri isyan ettirdi! Daha önce bedavaydı şimdi 12 bin TL istiyorlar…

21.01.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı zam oranını yüzde 65 ile sınırladı ama iddiaya göre özel okullar o oranı ek ücretlerle aşmaya başladı. Ücretlerde yüzde 200-250 gibi artışlarla karşılaşmaya başlayan öğrenci aileleri bugün eylem yaptı ve fahiş zamlara isyan etti. İddiaya göre; özel okullarda daha önce bedava olan ETÜT dersleri için bile 12 bin TL’lik ücret talep edilmeye başlandı. İşte detaylar…

Özel okullardaki ‘gizli zam’ iddiası velileri isyan ettirdi! Daha önce bedavaydı şimdi 12 bin TL istiyorlar…

Özel okullara yüzde 65 oranında zam yapıldı ancak velilerin cebinden çıkan rakam daha fazla oldu. İddiaya göre okullar 'gizli zam' yapmaya başladı ve bu zam oranı yüzde 200’e kadar çıktı.

Velilerin isyanı istenen ek ücretlere oldu. İddiaya göre yemek ücreti 7 bin TL’den 32 bin TL’ye çıkartıldı. ETÜT derslerini daha önceden parasız olarak sağlayan okullar şimdi bu dersler için de 12 bin TL ücret talep etmeye başladı. Sosyal aktiviteler için de 10 bin TL ücret talep eden okullar geçen sene 7 bin TL aldıkları kırtasiye masrafları için de bu sene 35 bin TL fiyat biçtiler.

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Öğrencilerin bunlardan yararlanması zorunlu değil ancak bu kalemler eğitimin bir parçası, mecburi olmasa da velilerin özel okulları tercih etme sebebi çocuklarının bu imkanlardan yararlanacak olması olduğu için şu anda büyük bir kriz yaşanmaya başladı.

Eğitim bedeli yüzde 65 ile sınırlandırıldı ama diğer giderler için sınır belirlenmedi. Öğrenci ailelerin isteği şimdi o ücretler için de bir düzenleme yapılması oldu. Veliler, bakanlığa 2 bine yakın ıslak imzalı onun da 3 katı kadar CİMER’e şikayette bulunulduğunu belirterek “Lütfen bu konuda da artık incelemeler başlatılsın” çağrısı yaptı.

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Show Ana Haber’e konuşan özel okullardaki öğrenci velileri yaşadıkları durumu şu sözlerle özetledi:

  • “Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği yüzde 65 zammı biz kabul ediyoruz veliler olarak ama şu an okullar yüzde 65 zam ile yetinmeyip ekstra örtülü zam yapıyorlar.”

  • “Bence temel problem eğitimin ticarileşmesi, eğitimi ranta döndürdüklerine inanıyorum.”

  • “Yüzde 250’lere varıyor. Eğer öğrenci kademe atlıyorsa 4’ncü sınıftan 5’inci sınıfa anasınıfından birinci sınıfa ya da orada daha fahiş fiyatlar söz konusu.”

  • “Milli Eğitim’in gösterdiği yüzde 65’in dışında ekstradan bizden neden para talep edilsin ki. Hiçbir şekilde önümüzü göremiyoruz. Bu şekilde devam edemeyeceğimizi düşünüyorum.”
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Milli Eğitim Bakanlığı fiyat özel okullar zam oranı

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