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Özel olarak üretiliyor! Tokat Bileziği otomobil fiyatına alıcı buluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2020 13:49 | Son Güncelleme

Tokat’ta kuyumcu ustaları tarafından özel olarak üretilen “Tokat Bileziği” altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte yaklaşık olarak 20 bin lira zamlanarak 48 bin liradan alıcı buluyor.

Özel olarak üretiliyor! Tokat Bileziği otomobil fiyatına alıcı buluyor

Altın külçelerin eritilerek çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçirilerek elde edilen tellerin işlenerek yapılan Tokat bileziği, kentte bir gelenek olarak yaşatılmaya çalışılıyor. Yaklaşık 3 asırdır kadınların kollarını süsleyen özel üretim bilezikler son gelen zamlarla birlikte cep yakıyor. Hem alması hem de takması cesaret isteyen bilezik partisip üzerine yapılıyor. 100 gramlık olarak üretilen bileziklerin yanı sıra daha ekonomik olması için 40 grama kadar düşürülerek satılan bilezikleri de bulmak mümkün.

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TOKAT BİLEZİĞİNE GELEN ZAMLAR, SATIŞLARI ETKİLEMEDİ

Kuyumcu Abdullaziz Kaya, 10 ay önce 27 bin lira olan 100 gramlık Tokat bileziğinin 48 bin liraya yükseldiğini söyledi. Altında pandemi süreci ile birlikte yükselişin devam ettiğini bugünlerde geçen yıla göre Tokat bileziğinde 20 bin liralık bir artış olduğunu belirten Kaya, “Altına talep çok fazla, vatandaşlar altın fiyatlarında daha çok artış bekliyor. Bununda nedeni pandemi süreci. Güvenlik ve belirsizliğin olduğu dönemlerde altın fiyatları yükselişe geçiyor. Altın vatandaşlar tarafından güvenli bir liman olarak biliniyor. Özellikle düğün mevsiminde Tokat bileziğine talep var. Gelen bu zamlar talebi düşürmedi. Zamlar etkilemedi, insanların alış gücü halen var. Biz Tokat bileziği siparişlerini 10-15 gün sonrasına veriyoruz” dedi.

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ÖZEL OLARAK ÜRETİLİYOR

Tokat Bileziğinin kente özel bir bilezik olduğunu ifade eden Kaya, “Bu bilezik kişiye göre yapılıyor. Numunelerimizden müşterilerimiz beğeniyor. Ölçüsünü alıyoruz, 10-15 gün içerisinde teslim etmeye çalışıyoruz. Bu bilezik nesilden nesile geçiyor. İhtiyaç olmadığı dönemlerde gelinine, kızına hediye edildiği bir kültür var. O nedenle Tokat bileziğini bozduran çok olmaz” diye konuştu. Bilezik almaya gelen bazı vatandaşlar ise fiyatların çok yüksek olması nedeniyle daha uygun fiyatlardaki bilezikleri tercih ettiklerini kaydetti.

KAYNAK:İHA

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