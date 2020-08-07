Özel olarak üretiliyor! Tokat Bileziği otomobil fiyatına alıcı buluyor

Altın külçelerin eritilerek çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçirilerek elde edilen tellerin işlenerek yapılan Tokat bileziği, kentte bir gelenek olarak yaşatılmaya çalışılıyor. Yaklaşık 3 asırdır kadınların kollarını süsleyen özel üretim bilezikler son gelen zamlarla birlikte cep yakıyor. Hem alması hem de takması cesaret isteyen bilezik partisip üzerine yapılıyor. 100 gramlık olarak üretilen bileziklerin yanı sıra daha ekonomik olması için 40 grama kadar düşürülerek satılan bilezikleri de bulmak mümkün.

TOKAT BİLEZİĞİNE GELEN ZAMLAR, SATIŞLARI ETKİLEMEDİ

Kuyumcu Abdullaziz Kaya, 10 ay önce 27 bin lira olan 100 gramlık Tokat bileziğinin 48 bin liraya yükseldiğini söyledi. Altında pandemi süreci ile birlikte yükselişin devam ettiğini bugünlerde geçen yıla göre Tokat bileziğinde 20 bin liralık bir artış olduğunu belirten Kaya, “Altına talep çok fazla, vatandaşlar altın fiyatlarında daha çok artış bekliyor. Bununda nedeni pandemi süreci. Güvenlik ve belirsizliğin olduğu dönemlerde altın fiyatları yükselişe geçiyor. Altın vatandaşlar tarafından güvenli bir liman olarak biliniyor. Özellikle düğün mevsiminde Tokat bileziğine talep var. Gelen bu zamlar talebi düşürmedi. Zamlar etkilemedi, insanların alış gücü halen var. Biz Tokat bileziği siparişlerini 10-15 gün sonrasına veriyoruz” dedi.