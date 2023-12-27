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  4. ÖZEL | Saatler kala asgari ücret iddiası! SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 'Bize gelen duyumlara göre...' diyerek asgari ücret zammı için net rakam verdi

ÖZEL | Saatler kala asgari ücret iddiası! SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 'Bize gelen duyumlara göre...' diyerek asgari ücret zammı için net rakam verdi

27.12.2023 13:07 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret zammının açıklanmasına saatler kala gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı. Milyonlarca çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamaya kilitlenmişken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Mynet'e konuşan Erdursun, "Bize gelen duyumlara göre..." diyerek asgari ücret zammı için net rakam verdi. Erdursun, Erdoğan'ın zam oranı için devreye girdiğinin altını çizdi.

ÖZEL | Saatler kala asgari ücret iddiası! SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 'Bize gelen duyumlara göre...' diyerek asgari ücret zammı için net rakam verdi

Mynet Özel Asgari ücret zammı kaç TL olacak? Milyonlarca çalışanın günlerdir merak ettiği sorunun yanıtı saatler sonra belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk-İş, TİSK ve hükümet yetkililerine gönderilen davet bir anda asgari ücret trafiğini hızlandırdı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK! GÖZLER BEŞTEPE'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafları Beştepe'ye çağırdı. 16.30'da yapılacak kritik toplantı sonrası 2024 asgari ücret zammının belli olması bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak zammı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek duyuracak.

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Beştepe'de yapılacak kritik asgari ücret zirvesi kararı kulisleri de hareketlendirdi. Son dakika gelişmesi sonrası asgari ücret zam oranı için rakamlar konuşulmaya başlandı.

Konuyla ilgili Mynet'e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, saatler kala aldığı son bilgileri paylaşırken, 2024 asgari ücret zammı için net rakam verdi.

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SGK Uzmanı Erdursun'un Mynet'e yaptığı açıklama şöyle;

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapacak ve nihai kararlarını Cumhurbaşkanı'na sunacaklar.

"BİZE GELEN DUYUMLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET..."

Bize gelen duyumlara göre asgari ücretin 16 bin 500 TL olacağı yönünde.

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"ERDOĞAN RAKAM İÇİN DEVREYE GİRDİ"

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da devreye girmesiyle birlikte asgari ücretin 17 bin TL civarında olacağı konuşuluyor.

"ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN TL OLACAK"

2024 asgari ücret zammının ben 17 bin TL olacağını öngörüyorum.

Bizler de zaten hep asgari ücrete yüzde 50 civarında bir zam oranını beklediğimizi söylemiştik.

Büyük ihtimalle, bugün bir aksilik olmazsa; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası 2024 asgari ücret zammını açıklayacaktır."

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