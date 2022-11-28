Özel sağlık sigortasında isyan ettiren zam! 50 bin TL’ye yükseldi…

Özel sağlık sigortasından yararlanan vatandaşlar aldıkları zam haberi ile adeta sarsıldı. Döviz kurundaki artış ve enflasyondaki yükseliş ile çoğu girdisini ithal eden sağlık sektöründe de fiyatlar uçuşa geçti. Bu durum içinde bulunduğumuz yenileme günlerinde sağlık sektörü primlerinin 3 ile 4 kata kadar artmasını beraberinde getirdi.

3 KAT ZAMLANDI! 16 BİN TL’YDİ ŞİMDİ İSE…

Bugün bir MR'ın 8 bin TL'lere yapıldığı, ameliyat ücretlerinin 100 bin TL'leri bulduğu noktada sağlık sigortaları ücretlerinde de büyük artışlar yaşanıyor. Sağlık sigortası yaptırdığı şirketten yenileme ücretini duyanlar büyük bir şok yaşıyor. Geçen yıl 16 bin TL fiyatla yapılan ayakta artı yatarak sağlık sigortası için 50 bin TL'yi bulan fatura ile karşılaşanlar büyük bir isyan içinde.

‘GELECEK YILIN FİYAT ARTIŞLARI ŞİMDİDEN YANSITILIYOR’

Sözcü gazetesinin haberine göre; Sigortacılar sağlık sigortasında gelen artışın statü, gelir seviyesi fark etmeden tüm vatandaşları zorladığını ancak şirketlerin de artan fiyatları yansıtmak durumunda olduğunu belirtti. Konuştuğumuz bir sigorta sektörü yetkilisi, “2023 daha da kötü olacak. Firmalar önümüzdeki yılı da öngörerek fiyatları belirliyor, artışların bu denli yüksek olmasının bir sebebi de gelecek fiyat artışlarını önceden poliçelerde faturalandırabilmek” dedi.

VATANDAŞ ‘YATARAK TEDAVİ’YE DÖNDÜ

Sigortacılar fiyat artışlarından sonra çoğu kez ayakta sağlık sigortasının kapsamını daraltıp, sadece yatarak tedavileri kapsayacak şekilde sigortasını devam ettirenlerin sayısının arttığını söyledi. Sektörde 2023’te bu fiyatlarda bir tur artış daha olacağı konuşuluyor.