Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2019'da azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 2019'da 9,5 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 191,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl sonunda özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2018'e göre 17,2 milyar dolar azalarak 191,5 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 5,8 milyar dolar gerileyerek 9,5 milyar dolara düştü.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları aynı dönemde 8,6 milyar dolar azaldı. Bu dönemde bankaların uzun vadeli tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,3 milyar dolar azalışla 27,2 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,5 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 557 milyon dolarlık düşüşle 3,7 milyar dolara indi. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları bir yıllık dönemde 2,9 milyar dolar azalırken, tahvil stoku ise 1,1 milyon dolar artarak 7,5 milyar dolara çıktı.