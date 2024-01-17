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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.01.2024 11:49 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası, özel sektörün yurt dışı kredi borçlarının kasım ayında arttığını duyurdu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu, kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 51,6 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Kasım 2023 itibarıyla 2022 yıl sonuna göre 4,8 milyar dolar artarak 163,6 milyar dolar oldu.Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,5'i dolar, yüzde 36,1'i avro, yüzde 2,2'si Türk lirası ve yüzde 3,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,2'sini dolar, yüzde 31,1'ini avro, yüzde 23'ünü Türk lirası ve yüzde 5,7'sini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2023 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı. Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu kasımda 2022 sonuna kıyasla 4,8 milyar dolar artarak 163,6 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 3,5 milyar dolar artarak 154,2 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1,3 milyar dolar artışla 9,4 milyar dolara çıktı.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları kasımda 2022 sonuna göre 3,2 milyar dolar artarken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1,2 milyar dolar yükselişle 15,1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları önemli bir değişiklik göstermezken tahvil stoku 1,2 milyar dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 360 milyon dolar azalırken, tahvil stoku da 221 milyon dolar gerileyerek 9,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, kasımda, 2022 sonuna göre 271 milyon dolar azalışla 4,8 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 718 milyon dolar artışla 1,8 milyar dolara çıktı.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 51,6 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç geçen yılın sonuna kıyasla 4,7 milyar dolar artarak 108,1 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 702 milyon dolar yükselişle 8,2 milyar dolar oldu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 36,8'i finansal kuruluşlara, yüzde 63,2'si finansal olmayan kuruluşlara ait. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 69,9'unu finansal kuruluşlar, yüzde 30,1'ini finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluşuyor.

(AA)

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