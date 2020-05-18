Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, martta 2019 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3 milyar dolar azalarak 177,6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1,2 milyar dolar gerileyerek 7,8 milyar dolara indi.

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin martta 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 100 milyon dolar artışla 21,3 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 736 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 123 milyon dolar gerileyerek 3,6 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 861 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 4 milyon dolar gerileyerek 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.