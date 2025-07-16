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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta arttı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayısta 2024 yıl sonuna göre 18,1 milyar dolar artarak 190,4 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yıl sonuna göre 18,1 milyar dolar artarak 190,4 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2024 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcu 20,7 milyar dolar artarak 177,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 2,6 milyar dolar azalarak 12,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2024 yıl sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 5,3 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 12,8 milyar dolar arttı.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 8,6 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 12,2 milyar dolar artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 3,3 milyar dolar azalırken finansal olmayan kuruluşların borçları 700 milyon dolar yükseldi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, dolar cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görülürken 177,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,1'inin dolar, yüzde 32,5'inin avro, yüzde 2,2’sinin Türk lirası ve yüzde 7,2'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

12,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,5'ini dolar, yüzde 18,4'ünü avro, yüzde 39,3'ünü Türk lirası ve yüzde 2,8’ini ise diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Mayıs sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarı 57,8 milyar dolar oldu. Bu tutarın 38,1 milyar dolarının bankalara, 15,3 milyar dolarının finansal olmayan kuruluşlara, 4,4 milyar dolarının ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait borçlardan oluştuğu görüldü. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özel sektör kredi borcu
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