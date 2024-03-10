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Özge öğretmenin maaş isyanı! ‘Bana 6 bin 500 TL teklif ettiler’ diyerek tüm detayları anlattı…

10.03.2024 07:51
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Özel bir okula iş başvurusunda bulunan öğretmene teklif edilen ücret isyan ettirdi. 3 ay boyunca haftanın 7 günü çalışması istenen Özge öğretmene sadece 6 bin 500 liralık bir maaş teklif edildi. Genç öğretmen başına gelenleri sosyal medyadan paylaştığı bir video ile dile getirdi. İşte velilerden alınan fahiş ücretlerle ilgili gündemden düşmeyen özel okulların bilinmeyen yüzü…

Özge öğretmenin maaş isyanı! ‘Bana 6 bin 500 TL teklif ettiler’ diyerek tüm detayları anlattı…

Özel okullarla ilgili velilerden talep edilen fahiş ücretlerin dışında bir tartışma konusu da öğretmenlere ödenen maaşlar olmaya devam ediyor. Özel okullarda asgari ücretin bile altında ücretlerle çalıştırılan öğretmenler var. Yani velilerden talep edilen fahiş ücretler, iş öğretmene maaş ödemeye gelince en alt sınırın bile altında kalıyor. Özel okullarda görev yapan öğretmenler de bu duruma haklı olarak isyan ediyor.

Eskişehirli Özge öğretmen de is görüşmesi için gittiği bir özel okulda yaşadığı bir olaya tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla dile getirdi.

İşte Özge öğretmene haftanın 7 günü çalışması için teklif edilen 6 bin 500 liralık ücretin detayları:

“Bugün bir özel anaokuluyla görüşmeye gittim bu okul Eskişehir'de. İlk 3 ay sizi deneme süresinde tutuyor. Saat 12.00 ve 16.00 saatleri arasında hafta sonu dahil çalışmanızı istiyor. Bu süreçte tüm eğitim planlamaları size ait ve hafta sonunda da dört farklı atölye planlayıp yürütmenizi istiyor ve bütün bunların karşılığında da size aylık sadece 6 bin 500 lira vereceğini söylüyor.

3 ay boyunca haftanın 7 günü 6 bin 500 liraya çalışmam teklif edildi bana. Tabii bu deneme süresinde eğer mesleğe layık görülürsem de asgari ücretle çalışmaya devam edebiliyorum. Özet olarak ben çok üzgünüm, çok kırgınım, çok öfkeliyim. Hem mesleğin bu kadar değersizleştirilmesi hem de en iyi şartlarda asgari ücretle çalışıyor olabilmemize”

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen özel okul maaş
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