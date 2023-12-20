Özgür Demirtaş ile Nureddin Nebati sosyal medyada karşı karşıya geldi! Demirtaş o paylaşımı sildi

Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında sosyal medyada tartışma yaşandı.
Demirtaş, bir haber sayfasının 19 Mayıs 2023'te Nebati'ye ait olduğu öne sürülen "Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezan susmaz, bayrak inmez dedik." sözlerini alıntılayarak kendi hesabından paylaştı. Demirtaş daha sonra sildiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Faizi Enflasyonun Altına İndirdiniz:
Nureddin Nebati ise Demirtaş'ın gönderisine sert tepki gösterdi. Nebati "Ahlaksız müfteri troller insanlar gördüm. Ama böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor. Ne zaman açıklama yapmışım? Yazıklar olsun. Siz ve yalan haberi yazan site yalan dolan ve iftiralarınızda boğulun." ifadelerini kullandı.
Nebati'ye yanıt veren Özgür Demirtaş daha sonra yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Sayın Nureddin bey,
Onu bana değil haberi yapan siteye söyleyeceksiniz. Ben mi haberi yapmışım? Ben bunları söylediğinizi yazan haberi okuduğum zaman yazdım yazdıklarımı. Ayrıca faizi tüm akademik nosyonların aksine ben mi indirdim? Eğer böyle bir şey söylemediğinizi söylüyorsanız ben de yazdıklarımı siliyorum. Siz de bu yalan haberleri sildirin lütfen. Son olarak Hoca kılıklı ne demek? Size yakışan bir üslup değil bu. Ben samimi olarak izlediğiniz ekonomi politikasının ülkeye ağır tahribat verdiğine inanıyorum. Bakın bugün eğer hem Faizler, hem Dolar, hem Enflasyon aynı anda arttı ise Naci Ağbal sonrası yapılan politikalar nedeni ile arttı. Keşke yapılmasaydı."