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Özgür Demirtaş ile Nureddin Nebati sosyal medyada karşı karşıya geldi! Demirtaş o paylaşımı sildi

20.12.2023 22:23 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bir haber sayfasının eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ait olduğunu iddia ettiği faizle ilgili açıklamalarını kendi hesabından alıntılayarak tepki gösterdi. Paylaşıldığı şekilde bir açıklamasının olmadığını belirten Nebati Demirtaş'a "Böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor" diyerek tepki gösterdi. Demirtaş ise paylaşımı silerek yeni bir açıklama yaptı.

Özgür Demirtaş ile Nureddin Nebati sosyal medyada karşı karşıya geldi! Demirtaş o paylaşımı sildi

Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında sosyal medyada tartışma yaşandı.

O PAYLAŞIMINI SİLDİ

Demirtaş, bir haber sayfasının 19 Mayıs 2023'te Nebati'ye ait olduğu öne sürülen "Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezan susmaz, bayrak inmez dedik." sözlerini alıntılayarak kendi hesabından paylaştı. Demirtaş daha sonra sildiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Faizi Enflasyonun Altına İndirdiniz:

  • Enflasyonu Patlattınız.
  • Ev Fiyatlarını Uçurdunuz Barınma Sorunu Çıktı.
  • Araba Fiyatlarını Çıldırttınız, 2. El 1. Elden Pahalı oldu.
  • Süt Fiyatlarını uçurdunuz. Millet Kızmasın diye fiyat limiti koydunuz. Bu sefer insanlara hayvanlarını kestirttiniz.
  • Enflasyonu patlatınca, daha patlamasın diye elimizdeki en değerli şey olan rezervleri sattınız.
  • Rezerv Bitince, TL daha çok çökmesin diye, şu anda ne büyük bir BELA olduğunu anladığınız KKM'yi getirdiniz.
  • Faizleri indirdiğiniz için şimdi ÇOK daha fazla arttırmak zorunda kaldınız.
  • Yapmayın, Etmeyin diye yalvaran bu ülkeyi çok seven insanların üzerine Trolleri saldınız.
    Ve hala konuşuyorsunuz, İNANILMAZ!
    Ben de konuşmayacam artık diyorum ama bunları görünce tansiyonum fırlıyor :-( Yemin ederim Ülke gündemini beynimden tamamen silmek istiyorum. Yeter Artık..."

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"YAZIKLAR OLSUN"

Nureddin Nebati ise Demirtaş'ın gönderisine sert tepki gösterdi. Nebati "Ahlaksız müfteri troller insanlar gördüm. Ama böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor. Ne zaman açıklama yapmışım? Yazıklar olsun. Siz ve yalan haberi yazan site yalan dolan ve iftiralarınızda boğulun." ifadelerini kullandı.

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"BEN DE YAZDIKLARIMI SİLİYORUM"

Nebati'ye yanıt veren Özgür Demirtaş daha sonra yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayın Nureddin bey,
Onu bana değil haberi yapan siteye söyleyeceksiniz. Ben mi haberi yapmışım? Ben bunları söylediğinizi yazan haberi okuduğum zaman yazdım yazdıklarımı. Ayrıca faizi tüm akademik nosyonların aksine ben mi indirdim? Eğer böyle bir şey söylemediğinizi söylüyorsanız ben de yazdıklarımı siliyorum. Siz de bu yalan haberleri sildirin lütfen. Son olarak Hoca kılıklı ne demek? Size yakışan bir üslup değil bu. Ben samimi olarak izlediğiniz ekonomi politikasının ülkeye ağır tahribat verdiğine inanıyorum. Bakın bugün eğer hem Faizler, hem Dolar, hem Enflasyon aynı anda arttı ise Naci Ağbal sonrası yapılan politikalar nedeni ile arttı. Keşke yapılmasaydı."

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