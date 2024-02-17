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Özgür Demirtaş ile Zehra Güneş bir araya geldi! 'Artık ömrü boyunca finansal olarak özgür olacak'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
17.02.2024 23:55 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadan ekonomiye dair paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu defa Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş ile bir araya geldi. O anlarda çekilen fotoğrafları paylaşan ve finans çalıştıklarını belirten Demirtaş "Artık ömrü boyunca finansal olarak özgür olacak" notunu yazdı.

Özgür Demirtaş ile Zehra Güneş bir araya geldi! 'Artık ömrü boyunca finansal olarak özgür olacak'

Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Demirtaş'ın son paylaşımı yine gündem oldu. Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş ile buluşan Özgür Demirtaş o anlarda çekilen kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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"ZEHRA İLE FİNANS ÇALIŞTIK"

Zehra Güneş ile finans çalıştıklarını belirten Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zehra ile finans çalıştık. Artık ömrü boyunca finansal olarak özgür olacak. Zehra Güneş’i hem ailecek hem ülkece çok seviyoruz. Filenin Sultanı olmaya devam etmesi dileği ile"


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Anahtar Kelimeler:
Özgür Demirtaş Zehra Güneş
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