Özgür Demirtaş ile Zehra Güneş bir araya geldi! 'Artık ömrü boyunca finansal olarak özgür olacak'

Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Demirtaş'ın son paylaşımı yine gündem oldu. Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş ile buluşan Özgür Demirtaş o anlarda çekilen kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

"ZEHRA İLE FİNANS ÇALIŞTIK"

Zehra Güneş ile finans çalıştıklarını belirten Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zehra ile finans çalıştık. Artık ömrü boyunca finansal olarak özgür olacak. Zehra Güneş’i hem ailecek hem ülkece çok seviyoruz. Filenin Sultanı olmaya devam etmesi dileği ile"

Zehra ile Finans Çalıştık. Artık ömrü boyunca Finansal olarak Özgür olacak ???? Zehra Güneş’i hem ailecek hem ülkecek çok seviyoruz. Filenin Sultanı olmaya devam etmesi dileği ile ????‍♂️????‍♂️ .@guneszehraa pic.twitter.com/z6WCPA2C71 — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) February 17, 2024







