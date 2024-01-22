Özgür Demirtaş 'Sakın kanmayın' diyerek herkesi uyardı: Görüntümün üzerine yapay zeka ile ses ekliyorlar

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın görüntüsünü kullanan dolandırıcılar yapay zekayla sesini değiştirerek vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

"TIKLAMAYIN ŞİKAYET EDİN"

Demirtaş'ın görüntüsünün yer aldığı sahte videoyu paylaşan bir takipçisi "Hocam sizin sesinizi yapay zeka ile seslendirip ve ağzını yapay zeka ile değiştirip siz konuşmuşsunuz gibi milleti dolandırmaya çalışan bazı dolandırıcılar var paylaşırsanız sevinirim" yazdı.

Takipçisinin uyarısının ardından Demirtaş, "Sevgili arkadaşlar sakın böyle şeylere kanmayın. Hepsi dolandırıcılık. Güvenilirliğimi kullanıyorlar. Benim görüntüm üzerine yapay zeka ile ses ekliyorlar. Direkt şikayet edin. Üstüne tıklamayın." açıklamasında bulundu.

Sevgili Arkadaşlar Sakın böyle şeylere kanmayın. Hepsi Dolandırıcılık. Güvenirliliğimi kullanıyorlar. Benim görüntüm üzerine yapay zeka ile ses ekliyorlar.



Direkt Şikayet edin. Üstüne tıklamayın.https://t.co/yOSwas7R7i — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 22, 2024

Sahte videoda Demirtaş'a "Merhabalar, 3 haftada 4 araba aldım ve borçlarımı ödedim. Bunun için günde 25 dakikadan fazla çalışmadım. Sabah otomatik ticaret programını açıyorum ve gün boyu işlem görüyor. İşlemlere katılıyor ve akşamları kartıma para geliyor. Kimse bu kadar para kazanmayı reddetmez." ifadeleri kullandırılıyor.







