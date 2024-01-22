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Özgür Demirtaş 'Sakın kanmayın' diyerek herkesi uyardı: Görüntümün üzerine yapay zeka ile ses ekliyorlar

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2024 19:45 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu defa takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı. Sosyal medyada kendisiyle ilgili hazırlanan sahte videoyu paylaşan Demirtaş "Benim görüntüm üzerine yapay zeka ile ses ekliyorlar. Üstüne tıklamayın direkt şikayet edin" dedi.

Özgür Demirtaş 'Sakın kanmayın' diyerek herkesi uyardı: Görüntümün üzerine yapay zeka ile ses ekliyorlar

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın görüntüsünü kullanan dolandırıcılar yapay zekayla sesini değiştirerek vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

"TIKLAMAYIN ŞİKAYET EDİN"

Demirtaş'ın görüntüsünün yer aldığı sahte videoyu paylaşan bir takipçisi "Hocam sizin sesinizi yapay zeka ile seslendirip ve ağzını yapay zeka ile değiştirip siz konuşmuşsunuz gibi milleti dolandırmaya çalışan bazı dolandırıcılar var paylaşırsanız sevinirim" yazdı.

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Takipçisinin uyarısının ardından Demirtaş, "Sevgili arkadaşlar sakın böyle şeylere kanmayın. Hepsi dolandırıcılık. Güvenilirliğimi kullanıyorlar. Benim görüntüm üzerine yapay zeka ile ses ekliyorlar. Direkt şikayet edin. Üstüne tıklamayın." açıklamasında bulundu.

Sahte videoda Demirtaş'a "Merhabalar, 3 haftada 4 araba aldım ve borçlarımı ödedim. Bunun için günde 25 dakikadan fazla çalışmadım. Sabah otomatik ticaret programını açıyorum ve gün boyu işlem görüyor. İşlemlere katılıyor ve akşamları kartıma para geliyor. Kimse bu kadar para kazanmayı reddetmez." ifadeleri kullandırılıyor.


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