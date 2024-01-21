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Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken "Hafize Gaye Erkan" paylaşımı: İddialar gündem olmuştu, "4 seçenek var" dedi, tek tek açıkladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.01.2024 15:41 | Son Güncelleme:
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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili basında yer alan iddialara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken "Hafize Gaye Erkan" paylaşımı: İddialar gündem olmuştu, "4 seçenek var" dedi, tek tek açıkladı

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınacağı iddialarını yorumladı. Demirtaş, Merkez Bankası Başkanlığı için 4 senaryonun olduğunu belirtti.

X hesabından yaptığı paylaşımda Demirtaş, "Her gün Yeni Bir Haber Çıkıyor. 4 Seçenek var benim yorumlarım şu şekilde" notuyla 4 senaryoyu şöyle değerlendirdi:

*"1) Eğer Başkan değişir ve Cevdet Akçay Başkan olursa: Piyasalar Kaldığı yerden hem de daha güçlü bir şekilde devam eder. (Çünkü Prof. Dr. Cevdet Akçay'ın Merkez Bankasının geçmişte övdüğüm tüm olumlu hareketlerinin arkasındaki isim olduğu biliniyor)

*2) Eğer Başkan değişir ve diğer isim göreve gelirse: O zaman Piyasalarda ciddi çalkalanma olur.

*3) Mevcut Başkan kalır ve tüm iddialar temize çıkarsa: Ülke yine yoluna devam eder (MB'sının doğru kararlar vermeye devam etme şartı ile)

*4) Mevcut Başkan kalır ve Magazinsel konular devam ederse: Ciddiyet azalır ve tahribat derin olur.

Olay bu kadar net."*

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Özgür Demirtaş Merkez Bankası görev iddia senaryo Hafize Gaye Erkan
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