Özgür Demirtaş'tan faiz artışıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Zombi şirketler batacak

Seçim sonrası peş peşe artırımların yapıldığı faize ilişkin Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Faiz artırımlarının can yakacağını; bunun sonucunda ise zombi şirketlerin batacağını, işsizliğin artacağını ve para bulunamayacağını belirten Demirtaş, "Ama faiz artırımına kızmanın alemi yok. Faiz artırımı bir sonuç! Bizim geçmişte yaptığımız hatalarımızın bir sonucu... Kendimiz ettik, kendimiz bulduk" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası hükümet ekonomi politikalarında yeniden değişime gitmiş ve Merkez Bankası yüksek enflasyona rağmen düşük faiz ısrarından vazgeçmişti. Merkez Bankası yeni atamalarla birlikte kabuk değiştirirken, haziran ayından beri yapılan faiz artışlarının toplamı ise 3.150 baz puanı buldu.

Çoğu ekonomist Merkez Bankası’nın faiz artışı kararlarını doğru ancak geç gelmiş bir adım olarak nitelendiriyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.

"ZOMBİ ŞİRKETLER BATACAK,İŞSİZLİK ARTACAK"

Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Faiz atırımları canımızı yakacak" dedi ve şöyle devam etti: "Zombi şirketler batacak. İşsizlik artacak. Para bulunamayacak."

"Ama faiz artırımına kızmanın alemi yok. Faiz artırımı bir sonuç. Bizim geçmişte yaptığımız hatalarımızın bir sonucu... Kendimiz ettik, Kendimiz Bulduk. Sigara içtik, Kanser olduk. Şimdi kemoterapi alıyoruz alıyoruz."

Sigara içmek=Faizi emirle suni olarak indirmek yani Nas Ekonomi Modeli

Kanser=Enflasyon

Kemoterapi=Artan Faizler

Kemoterapi Saçlarımızı döküyor, dişlerimizi kırıyor. Ama Kemoterapi bir sonuç, Sebep hep o sigaradan iki fırt almalarımız!

Faizi Enflasyon altına indirip bedavadan Kredi çekerken iyiydi.... Şimdi BEDAVA diye bir şeyin olmadığını, Bedava peynirin fare kapanında olduğunu öğreniyoruz.

Ağlamak yok!

Hatadan ders alın, bari bir daha yapmayın...

Bin kere uyardım, eninde sonunda Faizin artmak zorunda kalacağını yazdım. Yalvardım yapmayın diye... İlkokul mezunu takipçilerim de dahil herkes anladı. Siyasetçiler anlamadı... Neyse zararın neresinden dönersek kardır..."

Faiz Artırımları Canımızı Yakacak.



????Zombi şirketler batacak

????İşsizlik artacak

????Para bulunamayacak



Ama faiz artırımına kızmanın alemi yok. Faiz artırımı bir SONUÇ! Bizim geçmişte yaptığımız hatalarımızın bir sonucu... Kendimiz ettik, Kendimiz Bulduk.



Sigara içtik, Kanser… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 3, 2023







