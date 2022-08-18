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Özgür Demirtaş'tan 'faiz' isyanı: "Şimdi daha günahkarız"

18.08.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü finans profesörü Özgür Demirtaş, kendisine 'Yüksek faizi savunuyorsun' diyenlere isyan etti. Demirtaş, yüksek faizi savunmadığını çektiği video ile açıklayarak faiz türlerini anlattı. Uzman isim faiz oranları için ise "Ben istemez miyim yüzde sıfır faiz?" ifadesini kullandı.

Özgür Demirtaş'tan 'faiz' isyanı: "Şimdi daha günahkarız"

Ünlü finans profesörü Özgür Demirtaş, yüksek faiz hakkında çektiği videoyu YouTube hesabından yayınladı. 'Yüksek faizi savunuyorsun' diyenlere videosunda sitem eden Demirtaş, videoyu çekme amacını şöyle açıkladı:

"Bizim ülkede o kadar fazla yalan yanlış haber, o kadar fazla itibar suikasti, o kadar fazla algı operasyonu, o kadar fazla olan şeyleri olmuyormuş gibi ve olmayan şeyleri oluyormuş gibi gösterme olayı var ki... Ve aynı zamanda o kadar fazla halkımızın finansal okur yazarlığı o kadar düşük ki, kandırılmaya o kadar müsaitler ki, kendime dedim ki 'Özgür üşenme kalk, bu videoyu çek. Yoruma girmeden, matematiksel gerçekleri tane tane anlat' dedim."

"FAİZİ SEVDİĞİM FALAN YOK"

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"Faizi sevdiğim falan yok" diyen isim, "Ben istemez miyim yüzde 0 faiz? Birazcık aklı olan kişi çok düşük faiz ister" diyerek kendisine 'Yüksek faizi savunuyorsun' diyenlere sitemde bulundu.

"DAHA GÜNAHKARIZ"

Faiz türlerini de videosunda açıklayan Demirtaş, düşük faizin dinimiz tarafından günah olduğunu elbette onayladığını ancak bir değil birden fazla faiz türü olduğunu da videosunda ele aldı. Politika faizinin günümüzde indirildiğini ancak sonrasında bireysel faizlerin %18'den %26'lara yükseldiğini söyleyen isim 'Ne oldu arkadaşlar? Yani artmış, yani daha günahkarız' ifadelerini kullandı.

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Şirketlerin kredi faizinin %20'den %30'lara çıktığını söyleyen isim devletin borçlanma oranının da artış gösterdiğini açıkladı.

"BUNU DAHA NASIL NET BİR ŞEKİLDE ANLATABİLİRİM?"

Demirtaş, Merkez Bankası faizinin artırılması sonrası bireysel kredi faizinin oranına da değinerek "Yani Merkez Bankası faizini %19'dan %14'e indirince bireysel kredi faizleri artmış, şirketlerin yatırım kredi faizleri artmış, devletin TL borçlanma faizleri artmış, devletin dolarla borçlanma faizleri artmış. E hani Nas? Hangisi daha günah? Bunu daha nasıl net bir şekilde anlatabilirim?" siteminde bulundu.

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faiz Özgür Demirtaş Merkez Bankası
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