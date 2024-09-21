Özgür Demirtaş'tan gelire göre fatura tepkisi! 'Duble haksızlık' diyerek paylaştı: 'Vergisini ödemeyene bir de ucuz elektrik mi kullandıracaksınız?'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar doğal gaz ve elektrik faturaları için açıklama yapmış ve gelire göre fatura sistemine geçileceğini açıklamıştı.

Bakan Bayraktar'a Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir tepki geldi. Bayraktar’ın genel çerçeveye ilişkin verdiği bilgi üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Demirtaş uygulamayı “son derece yanlış” olarak nitelendirdi ve, “Türkiye’de vergi adaleti sağlanmadan bu yapılmamalı” dedi.

"DUBLE HAKSIZLIK"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Vergisini ödemeyen milyonlarca insana bir de ucuz elektrik mi kullandıracaksınız? Duble haksızlık” ifadelerini kullandı.

GELİRE GÖRE FATURA SİSTEMİ

Bakan Bayraktar katıldığı canlı yayında, "Belli bir seviyenin üzerine ulaşmış bir tüketici üst gelir durumunda tüketici. Evinde bulunan elektrikli cihazların çok olduğunu düşünelim. 400-500 kilovat diyelim. Burada destek gruplarını doğru tanımlamak önemli. Bu bizim OVP programında var. 2024 tüketimlerine bakarak uygulamaya geçmek istiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 36 milyon civarında abone var. Yüzde 3'lük bir dilim yüksek tüketim grubu olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı gelire göre fatura sistemine ilişkin şunları kaydetti:

"Onlara 'Elektriğin maliyeti budur, bu maliyeti ödeyin' diyeceğiz. Üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu tüketim grubunun, tüketimin veya talebin fiyat esnekliği diye bir kavram vardır. Bu sizin gelir seviyenizle, konforunuzla, beklentinizle alakalı bir şey. Doğrusu böyle bir tüketim grubunun bu maliyetlere katlanabilmesinin uygun olduğunu, destek gruplarını daha rahatlatacağını söyleyebilirim.

Burada öngöremediğimiz şeyler olabilir. Kırsalda bir sayaçtan belki üç aile faydalanıyor. Baba ve iki oğlu aynı yerde oturuyor Netice itibariyle tüketimleri o rakamı geçmiş olur. Hassas süreçler olduğu için titiz çalışma yapmamız lazım. İstisnaları hesaba katarak hata yapmamaya çalışıyoruz. İşin özünde maliyetine katlanabilecek grupların maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedefliyoruz."