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Özgür Demirtaş'tan yatırım uyarısı! 4 konuya dikkat çekti: Bunlardan uzak durun

12.11.2023 18:29 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadan ekonomiye dair paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu defa şans oyunları ve bazı ekonomik yatırımlarla ilgili uyarıda bulundu. Son dönemde artan kara para aklama ve dolandırıcılık olaylarının ardından 4 konuya dikkat çeken Demirtaş "Beni seviyorsanız bu uyarılarıma uyun" notunu düştü.

Özgür Demirtaş'tan yatırım uyarısı! 4 konuya dikkat çekti: Bunlardan uzak durun

Sosyal medyada ekonominin seyri ve gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle rağbet gören Prof. Dr. Demirtaş'ın son paylaşımı yine gündem oldu. Son dönemde saadet zinciri, kara para aklama gibi konularda sık sık uyarılarda bulunan Özgür Demirtaş, bu defa şans oyunları ve kısa vadede yüksek kazanç vaadeden kişilere karşı takipçilerinin dikkatli olmasını istedi.

"UZAK DURUN"

Paylaşımında "Sevgili arkadaşlar, bu postumu dikkatlice okur musunuz?" diyen Demirtaş, 4 konuya dikkat çekti. Demirtaş paylaşımında, "
Forex'ten, şans oyunlarından, yüksek kaldıraçlı işlemlerden, kısa vadede yüksek kazanç vaadeden kişilerden uzak durun. Beni seviyorsanız bu uyarılarıma uyun." ifadelerini kullandı.


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Özgür Demirtaş
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