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Özgür Erdursun’dan bayram mesaisi hesaplaması! Asgari ücretliye 2000 liraya yakın fazla mesai ücreti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.04.2024 13:28
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9 günlük bayram tatilinde çalışacak mesai ücretleri hesaplaması için sorgulama yaparken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun konuya açıklık getirdi. Ramazan Bayramı tatilin 9 güne çıkarılması sonrası çalışanların ne kadar mesai ücreti alacaklarını hesaplayan Erdursun, asgari ücretle çalışan bir kişinin ilave olarak 1.983.58 TL ücret alacağını söyledi. Peki, bayram mesai ücreti 2024 ne kadar? Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır? İşte detaylar…

Özgür Erdursun’dan bayram mesaisi hesaplaması! Asgari ücretliye 2000 liraya yakın fazla mesai ücreti

Bu yıl 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek olan 2024 Ramazan Bayramı öncesinde bayram tatili başlayacak. Ramazan Bayramı arefesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan arefe günü idari izin olarak kararlaştırıldı. Buna göre, Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona erecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Ramazan Bayramı tatilin 9 güne çıkarılması sonrası çalışanların ne kadar mesai ücreti alacaklarını hesapladı.

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İŞTE BAYRAM MESAİSİ ÜCRETİ HESABI

"Ramazan bayramı 3.5 gündür. Ramazan bayramı 3.5 gün ayrıca 1.5 gün idari izin ve hafta tatili ile 9 gün olarak ilan edilse de bu tatilden kamu çalışanları dışında özel sektör çalışanları faydalanamayacaktır.

Salı günü arife yarım gün, çarşamba, perşembe, cuma bayram tam gün bayram tatili olacak. Yani bayram tatili özel sektör çalışanları için 3.5 gündür.

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Asgari Ücretle çalışan bir kişinin günlük ücreti net 566,74 TL'dir. Bayramda 3.5 gün tam çalışan kişi normal ücretine ilave olarak 1.983.58 TL ilave ücreti alacak.

Net 30.000TL ücretle çalışan bir kişi ilave 3.500TL alacak. Bayram çalışmalarında mesai hesabı, normal ücretine ilave bir ücret ilavesi şeklinde uygulanır."


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mesai ücreti bayram mesaisi hesaplama
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