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Özgür Erdursun emekli ve memur maaşı zammı için rakam verdi

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte memur ve emeklinin gözü yapılacak olan zam oranına çevrildi. Daha önce emekli zammını bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun, zam oranlarıyla ilgili konuştu ve rakam verdi. İşte detaylar...

Özgür Erdursun emekli ve memur maaşı zammı için rakam verdi
Melih Kadir Yılmaz

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emekli ve memur maaşına yapılacak olan zam oranı da konuşulmaya başlandı. Memur ve emekliye yapılacak zam oranının net olarak belirlenmesi için haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor.

Geçen dönemlerde yaptığı tahminler ile emekli maaş zammını bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun da konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu ve Temmuz 2026 zammı için rakam verdi.

Özgür Erdursun emekli ve memur maaşı zammı için rakam verdi 1

YouTube yayınında konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Erdursun, yapılacak olan zammın emeklilerin alım gücünü korumayacağını ifade etti. TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyonun yüzde 16.60 olduğunu hatırlatan Erdursun, mevcut tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yüzde 16.60, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 12.40 olarak netleştiğini söyledi.

ZAM ORANI İÇİN RAKAM VERDİ

Zam oranını haziran ayı verilerinin netleştireceğini söyleyen Erdursun, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 18 zam oranını verdi.

Özgür Erdursun emekli ve memur maaşı zammı için rakam verdi 2

Memur ve memur emeklisi için ise zam oranının yüzde 14 olacağını tahmin eden Erdursun, “Mayıs ayında yüzde 1.7'lik bir enflasyon açıklandı. Haziran ayında daha da düşük, yüzde 1.3 ile yüzde 1.5 arasında bir enflasyon çıkmasını bekliyoruz. Bu ihtimaller ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 18.1 ile yüzde 18.3 arasında, yani yüzde 18 küsur olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Memur ve memur emeklerine de yüzde 13.85 gibi. Yani yüzde 14 diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DE TAHMİNDE BULUNDU

Erdursun en düşük emekli maaşı için de tahminde bulundu ve "Mevcut durumda 20.000 TL olan en düşük emekli aylığının yaklaşık 23.620 TL seviyelerine çıkması bekleniyor. En düşük aylıklar, açıklanan enflasyon oranında otomatik olarak artmıyor. Eğer en düşük tamamlanan aylığa yasal bir düzenleme ile artış yapılmazsa, bu maaşlar 20.000 lirada kalmaya devam eder" şeklinde konuştu.

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Memur maaş emekli Özgür Erdursun
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